article/comments
Genç Futbolcu Cinayetinde Karar Açıklandı: Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan Tutuklandı

Genç Futbolcu Cinayetinde Karar Açıklandı: Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan Tutuklandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.03.2026 - 01:23

Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu’nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu, eski sevgilisi rapçi Canbay’ın yakın arkadaşı olan genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın öldürüldüğü olay nedeniyle gözaltına alınmıştı. Yaşanan olayla ilgili Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, türkücü İzzet Yıldızdoğan ve Bilal Kadayıfçıoğlu da dâhil 10 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltındaki isimlerle ilgili karar açıklandı. Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil 7 kişi tutuklandı.

7 kişi ceza evine gönderildi.

7 kişi ceza evine gönderildi.

Tatlısu Mahallesi Sıddık Sokak’ta 19 Mart’ta park halindeki aracında silahlı saldırıya uğrayan Kundakçı’nın hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 10 şüphelinin İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlandı.

Soruşturma kapsamında Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan’ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi ise serbest bırakıldı.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
