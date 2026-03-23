Genç Futbolcu Cinayetinde Karar Açıklandı: Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan Tutuklandı

Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu’nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu, eski sevgilisi rapçi Canbay’ın yakın arkadaşı olan genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın öldürüldüğü olay nedeniyle gözaltına alınmıştı. Yaşanan olayla ilgili Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, türkücü İzzet Yıldızdoğan ve Bilal Kadayıfçıoğlu da dâhil 10 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltındaki isimlerle ilgili karar açıklandı. Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil 7 kişi tutuklandı.