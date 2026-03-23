Air Canada Uçağı, New York'ta Yer Hizmet Aracına Çarptı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

New York LaGuardia Havalimanı’nda bir uçak ile yer aracı çarpıştı. ABD medyasına göre kazada uçağın kaptan ve yardımcı pilotu yaşamını yitirdi, en az 2 kişi yaralandı.

New York İtfaiye Teşkilatı (FDNY), pazar gecesi geç saatlerde LaGuardia’nın yoğun pistlerinden birinde kazanın meydana geldiğini açıkladı.