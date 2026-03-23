onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Air Canada Uçağı, New York'ta Yer Hizmet Aracına Çarptı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
İçerik Devam Ediyor

New York LaGuardia Havalimanı’nda bir uçak ile yer aracı çarpıştı. ABD medyasına göre kazada uçağın kaptan ve yardımcı pilotu yaşamını yitirdi, en az 2 kişi yaralandı.

New York İtfaiye Teşkilatı (FDNY), pazar gecesi geç saatlerde LaGuardia’nın yoğun pistlerinden birinde kazanın meydana geldiğini açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kaza iniş esnasında yaşandı.

Montreal-New York seferini yapan Jazz Aviation’a ait Bombardier CRJ-900 yolcu uçağı, LaGuardia Havalimanı’nda iniş sırasında pistte hareket halinde olan bir ARFF aracına çarptı. Kazada kaptan ve yardımcı pilot hayatını kaybederken, en az 2 kişi de yaralandı. Havalimanı uçuşlara kapatıldı. Çarpışma anında uçağın hızı yaklaşık 48 km/sa’ydi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın