Hayatını Kaybeden Erol Köse'nin Geride Kalanlara Not Bıraktığı Ortaya Çıktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.03.2026 - 18:48

İstanbul Maslak’ta 16’ncı kattan düşerek yaşamını yitiren yapımcı Erol Köse’nin ölümüyle ilgili soruşturma açıldı. Olay yerinde bulunan arkadaşı Mevlüt Y.’nin ifadesi öne çıktı. İddiaya göre Köse, bir süredir psikolojik sorunlar yaşıyor ve yaklaşık üç aydır evden çıkmıyordu.

Gazeteci Doğan Can Cesur ise Erol Köse'nin ölmeden önce bir not bıraktığını açıkladı.

Ani ölümü herkesi şok etmişti.

Ünlü yapımcı Erol Köse, bulunduğu binanın 16’ncı katından düşerek yaşamını yitirdi. Olay, saat 15.00 civarında gerçekleşti; binanın önünde hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri olay yerine ulaştığında yerde yatan kişinin Erol Köse olduğunu ve hayatını kaybettiğini tespit etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Köse’nin ölümüyle ilgili resen soruşturma başlatıldığını açıkladı; otopsi ve tahkikat işlemlerinin ardından detaylı bilgilendirme yapılacağı kaydedildi.

Bıraktığı not ortaya çıktı.

Doğan Can Cesur, 'Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından Köse'nin evinde el yazısıyla yazılmış 'ALS hastalığımdan dolayı mecburdum, sorumluluk benim. Kedime iyi bakın' notu bulunduğu öğrenildi.' ifadelerini paylaştı.

Yaşar İpek de Köse'nin ölmeden önce mal varlığını kızının üstüne yaptığını açıkladı.

Şarkıcı Yaşar İpek, 'Şoktayım, keşke kabus olsa diyorum. Erol abi benim 6 yaşımdan beri tanıdığım biri. Evimizin içinden biriydi, yaklaşık birkaç yıldır aynı sitede oturuyoruz. Daha önce sohbet ettik 'Yeni şeyler yapıyorum inşallah uğra bir gün' dedi. Erol abi derdinden, sıkıntısından kendini atacak bir insan değil. Biri atmaya gitse buna müsaade edebilecek bir insanda değil. Yalnız yaşıyormuş, ne diyeceğimi bilemiyorum şoktayım gerçekten. Kızı bildiğim kadarıyla yurt dışında okuyor. Az evvel bir arkadaşımdan öğrendiğim kadarıyla 1 hafta önce MSG (Musiki Eseri Sahipleri Grubu)'den eserlerinin haklarının hepsini kızına devretmiş. Durup dururken 1 hafta önce öyle bir şey yapmış. Şirketinden, eserlerinden olan bütün haklarını ve kazançlarını kızına devretmiş' şeklinde konuştu.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
