Futbol Tarihinde Bir İlk: Millwall 999 Yıllık Sözleşme İmzalayan İlk Kulüp Oldu

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.03.2026 - 17:20

İngiltere Championship temsilcisi Millwall FC, Güney Londra’daki stadı The Den için tarihi bir anlaşmaya imza attı. Lewisham Belediyesi ile yapılan 999 yıllık kira sözleşmesiyle kulübün stadyumu 3025 yılına kadar kullanma hakkı resmileşti. Anlaşma, spor dünyasında şimdiye kadar görülen en uzun vadeli sözleşmelerden biri olarak öne çıktı.

Kaynak - BBC

Tarihi anlaşmanın detaylarında tesisler de var.

BBC’nin aktardığına göre söz konusu anlaşma, yalnızca The Den’in kullanım hakkını uzun yıllar boyunca güvence altına almıyor; aynı zamanda Millwall’un tesislerini büyütmesine, çevre odaklı projeler hayata geçirmesine ve bölgeye dönük yeni yatırımlar yapmasına da olanak sağlıyor. Anlaşma ayrıca kulübün sosyal sorumluluk alanındaki çalışmalarıyla öne çıkan Millwall Community Trust’ın faaliyetlerini genişletmesi için de önemli bir fırsat sunuyor.

Kulüp başkanı James Berylson ise bu gelişmenin Millwall açısından “istikrar ve öngörülebilirlik” anlamı taşıdığını vurgulayarak, atılan adımın kulübün uzun vadeli hedefleri doğrultusunda daha sağlam planlar yapılmasının önünü açtığını söyledi.

Stadyum yaşam merkezine dönüşüyor.

999 yıllık yeni kira sözleşmesiyle birlikte, The Den çevresini kapsayan geniş ölçekli bir dönüşüm sürecinin de hayata geçirilmesi hedefleniyor. Planlanan projeler arasında uygun fiyatlı konutlar, yeni istihdam olanakları ve yılın tamamında kullanılabilecek kamusal alanlar bulunuyor. Böylece The Den’in yalnızca maç günlerinde yaşayan bir stadyum değil, aynı zamanda bölgenin günlük yaşamına entegre bir merkez haline gelmesi amaçlanıyor.

Öte yandan Millwall Community Trust bünyesinde sürdürülen sosyal projelerin de büyütülmesi öngörülüyor. Çocuklara yönelik spor faaliyetleri, gençler için mentorluk programları ve ruh sağlığı desteği sunan çalışmaların kapsamının genişletilmesiyle kulübün toplumla kurduğu bağın daha da güçlendirilmesi planlanıyor.

Kulüp yeniden Premier Lig hayalleri kuruyor.

Sportif açıdan da önemli bir süreç yaşayan Millwall, Championship’te üst sıralarda yer alarak play-off mücadelesi veriyor. Takımın Premier Lig’e yükselmesi halinde, 999 yıllık bu kira anlaşmasının kulübün hem mali yapısına hem de sportif hedeflerine ciddi katkı sunması bekleniyor.

Kulübün mevcut evi olan The Den ise 1993 yılında kapılarını açtı. Stadyum, Hillsborough faciasının ardından hazırlanan Taylor Raporu çerçevesinde eski sahanın yetersiz görülmesi üzerine inşa edildi. Millwall, o tarihten bu yana iç saha karşılaşmalarını The Den’de oynuyor.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
