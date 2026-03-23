Futbol Tarihinde Bir İlk: Millwall 999 Yıllık Sözleşme İmzalayan İlk Kulüp Oldu

BBC’nin aktardığına göre söz konusu anlaşma, yalnızca The Den’in kullanım hakkını uzun yıllar boyunca güvence altına almıyor; aynı zamanda Millwall’un tesislerini büyütmesine, çevre odaklı projeler hayata geçirmesine ve bölgeye dönük yeni yatırımlar yapmasına da olanak sağlıyor. Anlaşma ayrıca kulübün sosyal sorumluluk alanındaki çalışmalarıyla öne çıkan Millwall Community Trust’ın faaliyetlerini genişletmesi için de önemli bir fırsat sunuyor.

Kulüp başkanı James Berylson ise bu gelişmenin Millwall açısından “istikrar ve öngörülebilirlik” anlamı taşıdığını vurgulayarak, atılan adımın kulübün uzun vadeli hedefleri doğrultusunda daha sağlam planlar yapılmasının önünü açtığını söyledi.