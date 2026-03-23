onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Türk Sporunda Bir İlk: Hem Göztepe Hem de Galatasaray Avrupa Şampiyonu Oldu!

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.03.2026 - 09:23

European Aquatics Challenger Cup 2025-2026 sezonunda erkeklerde Galatasaray, kadınlarda Göztepe şampiyon oldu. Her iki takım da turnuvalarını namağlup tamamlayarak Türk sutopuna tarihi bir başarı yaşattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk sutopu tarihinde bir ilk gerçekleşti. European Aquatics Challenger Cup 2025-2026 sezonunda hem erkekler hem kadınlar kategorisinde kupanın sahibi Türk takımları oldu. Galatasaray erkeklerde, Göztepe ise kadınlarda zirveye çıktı.

Kadınlar kategorisinde Malta'daki Final Four etabına katılan Göztepe Kadın Sutopu Takımı, turnuva boyunca yenilgi yüzü görmedi. İzmir ekibi yarı finalde Portekiz temsilcisi C.F. Portuense'yi 25-3 gibi ezici bir skorla devirdi. Finalde Hırvatistan'dan VK Jadran Split ile karşı karşıya gelen Göztepe, sahadan 16-7'lik galibiyetle ayrılarak kupayı müzesine götürdü.

Erkekler kategorisinde İstanbul'da düzenlenen 8'li Final etabında mücadele eden Galatasaray, tüm maçlarını kazandı. Sarı-kırmızılılar finalde Litvanya temsilcisi EVK Zaibas'ı 13-11 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Turnuvayı namağlup kapatan Galatasaray, kupayı Türkiye'ye getirdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın