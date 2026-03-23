onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Osimhen’den Türkiye’de Dev Yatırım: Tarihi Satın Alma İçin Düğmeye Basıldı! Kulüp Patronu Oluyor

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.03.2026 - 07:30

Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen, yeşil sahalardaki başarısını ticaret dünyasına taşımaya hazırlanıyor. Nijeryalı yıldızın, Türkiye ile ülkesi arasında bir futbol akademisi ve transfer ağı kurmak amacıyla İstanbulspor'u satın alacağı ileri sürüldü.

Kaynak: https://www.afrik-foot.com/en-ng/vict...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Galatasaray’ın golcü ismi Victor Osimhen, sadece attığı gollerle değil, saha dışındaki devrim niteliğindeki projesiyle de gündeme oturdu.

Afrika basınında geniş yankı uyandıran iddialara göre, Nijeryalı yıldızın Türkiye’nin köklü ekiplerinden İstanbulspor’u satın almak için girişimlere başladığı belirtiliyor. Bu hamlenin arkasında sadece bir kulüp sahibi olma isteği değil, Nijerya ve Türkiye arasında sarsılmaz bir futbol köprüsü kurma hedefi yatıyor.

Planlanan sisteme göre Osimhen, ilk etapta kendi ülkesinde modern bir futbol akademisi hayata geçirecek. Burada keşfedilen yetenekli genç oyuncular, özel bir eğitim sürecinden geçtikten sonra profesyonel kariyerlerinin ilk adımını Türkiye’de atacak. Satın alınması planlanan İstanbulspor, bu genç yeteneklerin Avrupa futboluna açılan ilk kapısı ve vitrini konumunda olacak. Nijerya'da yetişen cevherlerin, İstanbul ekibi üzerinden Avrupa’nın dev kulüplerine pazarlanması hedefleniyor.

Kendi ülkesindeki bir yayına katılarak projesine dair ipuçları veren yıldız oyuncunun, bu girişimle futbol dünyasında nadir görülen bir modele imza atması bekleniyor. Aktif futbolcular arasında kulüp sahipliği yapma kararı alan isimlerin azlığı dikkat çekerken, Osimhen’in bu profesyonel yapıyla her iki ülkenin futbol ekonomisine de büyük katkı sağlaması öngörülüyor. Eğer iddialar gerçeğe dönüşürse, İstanbulspor bu dev projenin merkez üssü haline gelecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
16
3
2
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın