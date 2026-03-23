Osimhen’den Türkiye’de Dev Yatırım: Tarihi Satın Alma İçin Düğmeye Basıldı! Kulüp Patronu Oluyor

Afrika basınında geniş yankı uyandıran iddialara göre, Nijeryalı yıldızın Türkiye’nin köklü ekiplerinden İstanbulspor’u satın almak için girişimlere başladığı belirtiliyor. Bu hamlenin arkasında sadece bir kulüp sahibi olma isteği değil, Nijerya ve Türkiye arasında sarsılmaz bir futbol köprüsü kurma hedefi yatıyor.

Planlanan sisteme göre Osimhen, ilk etapta kendi ülkesinde modern bir futbol akademisi hayata geçirecek. Burada keşfedilen yetenekli genç oyuncular, özel bir eğitim sürecinden geçtikten sonra profesyonel kariyerlerinin ilk adımını Türkiye’de atacak. Satın alınması planlanan İstanbulspor, bu genç yeteneklerin Avrupa futboluna açılan ilk kapısı ve vitrini konumunda olacak. Nijerya'da yetişen cevherlerin, İstanbul ekibi üzerinden Avrupa’nın dev kulüplerine pazarlanması hedefleniyor.

Kendi ülkesindeki bir yayına katılarak projesine dair ipuçları veren yıldız oyuncunun, bu girişimle futbol dünyasında nadir görülen bir modele imza atması bekleniyor. Aktif futbolcular arasında kulüp sahipliği yapma kararı alan isimlerin azlığı dikkat çekerken, Osimhen’in bu profesyonel yapıyla her iki ülkenin futbol ekonomisine de büyük katkı sağlaması öngörülüyor. Eğer iddialar gerçeğe dönüşürse, İstanbulspor bu dev projenin merkez üssü haline gelecek.