Arda Güler Kendi Yarı Sahasından Attığı Harika Golü Anlattı

Real Madrid’in “Real Talks” isimli programına katılan Arda Güler, attığı harika gol için, “Daha önce de denemiştim bunu. Her zaman böyle bir gol atmak istiyordum çünkü böyle bir vuruş kalitem var. Kaleciyi önde gördüğümde bunları deneyebiliyorum. Gol attığımda çok mutlu oldum. Maçın içinde bir anda gelişen bir olaydı ama maçlardan önce bu pozisyonları düşünüyorum, sahada başıma gelirse ne yaparım diye. Ama o an bir anda gelişiyor.” dedi.

Arda Güler, Brahim Diaz, Valverde, Courtois, Rüdiger, Alaba ve Huijsen ile takımda çok iyi anlaştığını da ifade etti.

Arda Güler, maç öncesi ritüelleri için de “Dualar ederim ve sahaya da sağ ayakla girmeye dikkat ederim.” dedi.

Arda Güler, en sevdiği yemekler için ise lahmacun, iskender kebap ve annesinin yaptığı mantıyı söyledi.