Arda Güler Kendi Yarı Sahasından Attığı Harika Golü Anlattı

arda güler
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.03.2026 - 11:52

Real Madrid’de forma giyen Arda Güler, kulübün “Real Talks” isimli programına katıldı ve açıklamalarda bulundu. Real Madrid’in 4-1 kazandığı Elche maçında kendi yarı sahasından attığı gol hakkında da konuşan Arda Güler, günlük yaşamını ve maç ritüellerini de açıkladı.

Milli futbolcu Arda Güler’in Elche maçında kendi yarı sahasından kaleciyi avlaması hâlâ gündemde.

Real Madrid’in “Real Talks” isimli programına katılan Arda Güler, attığı harika gol için, “Daha önce de denemiştim bunu. Her zaman böyle bir gol atmak istiyordum çünkü böyle bir vuruş kalitem var. Kaleciyi önde gördüğümde bunları deneyebiliyorum. Gol attığımda çok mutlu oldum. Maçın içinde bir anda gelişen bir olaydı ama maçlardan önce bu pozisyonları düşünüyorum, sahada başıma gelirse ne yaparım diye. Ama o an bir anda gelişiyor.” dedi.

Arda Güler, Brahim Diaz, Valverde, Courtois, Rüdiger, Alaba ve Huijsen ile takımda çok iyi anlaştığını da ifade etti.

Arda Güler, maç öncesi ritüelleri için de “Dualar ederim ve sahaya da sağ ayakla girmeye dikkat ederim.” dedi.

Arda Güler, en sevdiği yemekler için ise lahmacun, iskender kebap ve annesinin yaptığı mantıyı söyledi.

Arda Güler’in açıklamalarının tamamı 👇

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
