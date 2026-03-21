Arda Güler’in Harika Golüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Tepkisiz Kalmadı

Arda Güler’in Harika Golüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Tepkisiz Kalmadı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.03.2026 - 10:57

Real Madrid’de forma giyen millî futbolcu Arda Güler, Elche’yi 4-1 mağlup ettikleri maçta kendi sahasından gol atmayı başarmıştı. Bayramı memleketi Rize’de geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı ile hastanede tedavi gören bir çocuğun Arda Güler diyaloğu ise dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 68 Metreden Taktı 👇

Hastanede tedavi gören Doruk, imzalı Arda Güler forması istedi.

Hastanede tedavi gören Doruk, imzalı Arda Güler forması istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doruk isimli hasta çocuğun sağlık durumuna ilişkin de doktorlardan ve ailesinden bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a, Doruk’un Arda Güler’in formasını istediğini söyledi. Bakan Bak da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, formayı hediye edeceklerini ifade etti.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
