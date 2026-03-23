Kolundan Ameliyat Olan Victor Osimhen Hangi Maçları Kaçıracak?

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.03.2026 - 15:18

Galatasaray’ın golcüsü Victor Osimhen, Liverpool ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında kolundan sakatlanmıştı. Galatasaray, kolunda kırık oluşan Osimhen’in ameliyat edildiğini açıkladı. Sahalardan yaklaşık 1 ay uzak kalması beklenen golcü oyuncu; Trabzonspor, Göztepe, Kocaelispor ve Gençlerbirliği maçlarında forma giyemeyecek. Osimhen’in nisan ayının son haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisine yetişeceği belirtiliyor.

Galatasaray, 4-0 yenildiği Liverpool maçında yıldız golcüsü Victor Osimhen’i de kaybetmişti.

Maçın başında Konate ile girdiği pozisyonda sakatlanan Osimhen’in sol kolunda kırık olduğu tespit edilmişti. Lige verilen arada memleketi Nijerya’ya giden Osimhen’in ameliyat edildiği açıklandı.

Galatasaray’ın golcüsü Osimhen’in, sakatlık nedeniyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı iddia ediliyor.

Victor Osimhen’in Süper Lig’de kaçıracağı maçlar

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
