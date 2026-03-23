Kolundan Ameliyat Olan Victor Osimhen Hangi Maçları Kaçıracak?
Galatasaray’ın golcüsü Victor Osimhen, Liverpool ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında kolundan sakatlanmıştı. Galatasaray, kolunda kırık oluşan Osimhen’in ameliyat edildiğini açıkladı. Sahalardan yaklaşık 1 ay uzak kalması beklenen golcü oyuncu; Trabzonspor, Göztepe, Kocaelispor ve Gençlerbirliği maçlarında forma giyemeyecek. Osimhen’in nisan ayının son haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisine yetişeceği belirtiliyor.
Reklam
Galatasaray, 4-0 yenildiği Liverpool maçında yıldız golcüsü Victor Osimhen’i de kaybetmişti.
Reklam
Reklam
