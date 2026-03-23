Hesap Sorarsak Büyü Bozulur: Türk Futbolunda Kimsenin Hesap Vermediği O Milyonluk Tiyatro

Başkan o çocukları bilmiyor mu?

Biliyor. Sadece umursamıyor.

Çünkü o çocuklarla fotoğraf işe yaramıyor.

Eskilerin o şahane lafı, sanki bizim kulüpler için söylenmiş:

Ayranı yok içmeye, tahtırevanla gidiyor transfer yapmaya.

Peki bu adamlar görmüyor mu, anlamıyor mu?

Görüyorlar. Anlıyorlar.

Sistemi hepimizden iyi okuyorlar.

Taraftarın tesisleri, geleceklerini değil, formayı alkışladığını çok iyi biliyorlar.

Transfer haberi üç gün manşet olur, altyapı yatırımı haber bile olmaz.

Bir de şunu çok iyi biliyorlar: Kulüp batarsa o lüks masanın hesabını onlar ödemeyecek.

Devlet el atacak. Belediye arsa verecek. Bankalar yapılandıracak. Sponsorlar destek atacak ya da yeni bir kahraman (!) aday olacak

Hep böyle oldu, hep böyle olacak.

Yani aslında sistemin içinde en akılcı davranan onlar.

Sorun vizyonsuzluk değil.