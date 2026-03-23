Bedelli ve ÖTV Teklifi Meclise Geldi: Bedelli Askerlik Ücreti Yine Artıyor

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.03.2026 - 17:38

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ramazan Bayramı sonrasında yoğun bir gündemle çalışmalarına yeniden başlayacak. Yeni haftada Genel Kurul’da ekonomiye yönelik düzenlemeler içeren önemli bir kanun teklifi ele alınacak. Teklifin kabul edilmesi halinde bedelli askerlik ücretinde artış yaşanacak, pırlanta ve inci gibi değerli taşların alım satımı da ÖTV kapsamına alınacak.

Kaynak - Sputnik

Reklam

417 bin TL olacak.

Meclis Genel Kurulu, yeni haftada ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren 19 maddelik kanun teklifini gündemine alacak. Teklife göre bedelli askerlik ücreti yüzde 25 artacak; mevcut 335 bin liralık tutar 417 bin liraya çıkacak. Düzenleme ayrıca kripto varlıkların satış ve transfer işlemlerinden 10 binde 3 oranında vergi alınmasını öngörüyor. Pırlanta ve inci gibi kıymetli taşların alım satımında ise yüzde 20 oranında Özel Tüketim Vergisi uygulanacak.

Depremzedelerle ilgili teklif de geliyor.

Kanun teklifiyle birlikte depremzedelere yönelik yeni bir düzenleme de hayata geçirilecek. Buna göre peşin ödeme yapan afetzedelerin indirimli konut ve iş yeri satın alabilmesinin önü açılacak. İlk konut alımlarında yüzde 74, ilk iş yeri alımlarında ise yüzde 48 indirim uygulanması öngörülüyor. Öte yandan Genel Kurul’un yeni haftadaki gündeminde, Libya ve Kırgızistan ile imzalanan uluslararası anlaşmalar da yer alacak.

Doğum izni ve sosyal medya da görüşülecek.

Doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasını öngören teklifin Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’ndaki görüşmeleri de yeni haftada sürecek. Düzenleme kapsamında özel sektörde çalışan babaların izin süresinin 10 güne yükseltilerek memurlarla eşitlenmesi planlanıyor. Teklifte ayrıca, sosyal ağ sağlayıcılarının 15 yaş altındaki çocuklara hizmet vermesinin engellenmesi ve oyun dağıtım platformlarının Türkiye’de temsilci bulundurmasının zorunlu hale getirilmesi de yer alıyor.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
