Bedelli ve ÖTV Teklifi Meclise Geldi: Bedelli Askerlik Ücreti Yine Artıyor

Kanun teklifiyle birlikte depremzedelere yönelik yeni bir düzenleme de hayata geçirilecek. Buna göre peşin ödeme yapan afetzedelerin indirimli konut ve iş yeri satın alabilmesinin önü açılacak. İlk konut alımlarında yüzde 74, ilk iş yeri alımlarında ise yüzde 48 indirim uygulanması öngörülüyor. Öte yandan Genel Kurul’un yeni haftadaki gündeminde, Libya ve Kırgızistan ile imzalanan uluslararası anlaşmalar da yer alacak.