Spor Uygulamasından Paylaşım Yapan Asker Uçak Gemisinin Yerini İfşa Etti

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.03.2026 - 14:07

Fransız donanmasında görevli bir askerin spor uygulamasına yüklediği egzersiz kaydı, ülkenin en kritik askeri unsurlarından biri olan Charles de Gaulle uçak gemisinin yerinin açığa çıkmasına yol açtı.

Le Monde’un aktardığına göre denizci, 13 Mart’ta Doğu Akdeniz’e seyreden geminin güvertesinde yaptığı yaklaşık 7 kilometrelik koşuyu akıllı saatiyle kaydetti ve yaklaşık 35 dakikalık bu veriyi Strava’daki herkese açık profilinde paylaştı.

Söz konusu paylaşımın, savaş gemisinin konumunu neredeyse anlık biçimde görünür hale getirdiği ifade edildi.

Macron'un talimatıyla Doğu Akdeniz'e gelmişti.

Charles de Gaulle, ABD dışındaki ülkeler arasında nükleer güçle çalışan tek uçak gemisi olarak öne çıkıyor. Gemi, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından bölgede yükselen gerilim üzerine, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un talimatıyla Doğu Akdeniz’e gönderilmişti.

Macron da gemide yaptığı açıklamada, Fransa’nın bölgede müttefiklerini korumak ve deniz ticaret yollarının güvenliğini sağlamak amacıyla konuşlandığını belirtmişti.

Güvenlik tartışmaları yeniden gündeme geldi.

Geminin bölgede bulunduğu zaten bilinse de, bu ölçüde hassas konum bilgisinin açığa çıkması ciddi bir güvenlik zafiyeti olarak yorumlandı.

Strava daha önce de benzer tartışmaların odağında yer almış; açık veriler üzerinden dünya liderlerinin koruma ekiplerinin hareketleri izlenmiş, Fransız nükleer denizaltılarının devriye rotaları dahi ortaya çıkarılmıştı.

Uzmanlar ise özellikle askeri personel ile kritik görevlerde bulunan kişilerin, konum verisi paylaşan uygulamaları kullanırken çok daha dikkatli davranması gerektiğine dikkat çekiyor.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
