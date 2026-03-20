Spor Uygulamasından Paylaşım Yapan Asker Uçak Gemisinin Yerini İfşa Etti

Geminin bölgede bulunduğu zaten bilinse de, bu ölçüde hassas konum bilgisinin açığa çıkması ciddi bir güvenlik zafiyeti olarak yorumlandı.

Strava daha önce de benzer tartışmaların odağında yer almış; açık veriler üzerinden dünya liderlerinin koruma ekiplerinin hareketleri izlenmiş, Fransız nükleer denizaltılarının devriye rotaları dahi ortaya çıkarılmıştı.

Uzmanlar ise özellikle askeri personel ile kritik görevlerde bulunan kişilerin, konum verisi paylaşan uygulamaları kullanırken çok daha dikkatli davranması gerektiğine dikkat çekiyor.