Spor Uygulamasından Paylaşım Yapan Asker Uçak Gemisinin Yerini İfşa Etti
Fransız donanmasında görevli bir askerin spor uygulamasına yüklediği egzersiz kaydı, ülkenin en kritik askeri unsurlarından biri olan Charles de Gaulle uçak gemisinin yerinin açığa çıkmasına yol açtı.
Le Monde’un aktardığına göre denizci, 13 Mart’ta Doğu Akdeniz’e seyreden geminin güvertesinde yaptığı yaklaşık 7 kilometrelik koşuyu akıllı saatiyle kaydetti ve yaklaşık 35 dakikalık bu veriyi Strava’daki herkese açık profilinde paylaştı.
Söz konusu paylaşımın, savaş gemisinin konumunu neredeyse anlık biçimde görünür hale getirdiği ifade edildi.
Macron'un talimatıyla Doğu Akdeniz'e gelmişti.
Güvenlik tartışmaları yeniden gündeme geldi.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
