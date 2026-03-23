Ağır Tehditlerin Ardından "Anlaştık" Diyerek Geri Adım Atan Trump'ı İran Yalanladı

Öte yandan, İran resmi haber ajansı IRNA’nın aktardığına göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yalnızca bazı dost ülkeler aracılığıyla mesaj alışverişi yapıldığını, doğrudan bir müzakere olmadığını belirtti.

Bekayi, 'ABD’nin savaşın sona erdirilmesi amacıyla gönderdiği mesajları aldık ve ülkenin duruşuna göre uygun yanıtlar verdik. Verilen cevapta, İran’ın hayati altyapısına yönelik her türlü saldırının vahim sonuçlarıyla ilgili uyarılar yapıldı' ifadelerini kullandı.

İran’ın enerji altyapısına yönelik her saldırıya 'kesin, hızlı ve etkili cevap' verileceğinin ABD’ye iletildiğini aktaran Bekayi, 'Savaşın başladığı günden bu yana ABD ile hiçbir şekilde müzakere yapılmadı. İran’ın savaşın sona erdirilmesi ve Hürmüz Boğazı ile ilgili tutumu değişmedi' dedi.