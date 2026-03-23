Ağır Tehditlerin Ardından "Anlaştık" Diyerek Geri Adım Atan Trump'ı İran Yalanladı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.03.2026 - 21:41

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile müzakere yürütüldüğüne dair açıklamalarına yanıt vererek, “ABD ile herhangi bir müzakere yapılmadı” ifadelerini kullandı.

"Finans piyasalarını manipüle etmek için..."

Kalibaf, ABD merkezli X platformunda Trump’ın müzakere açıklamalarına tepki gösterdi. İran Meclis Başkanı, 'İran halkı, saldırganların tam ve pişmanlık duyacak şekilde cezalandırılmasını istiyor. Tüm yetkililer, bu hedef gerçekleşene kadar liderlerinin ve halkının arkasında duracak' dedi.

Trump’ın sözlerinin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Kalibaf, 'ABD ile hiçbir müzakere yapılmadı; sahte haberler finans ve petrol piyasalarını manipüle etmek ve ABD ile İsrail’in içinde bulunduğu bataklıktan çıkmak için kullanılıyor' ifadelerini kullandı.

"Mesaj alış verişi var, müzakere yok!"

Öte yandan, İran resmi haber ajansı IRNA’nın aktardığına göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yalnızca bazı dost ülkeler aracılığıyla mesaj alışverişi yapıldığını, doğrudan bir müzakere olmadığını belirtti.

Bekayi, 'ABD’nin savaşın sona erdirilmesi amacıyla gönderdiği mesajları aldık ve ülkenin duruşuna göre uygun yanıtlar verdik. Verilen cevapta, İran’ın hayati altyapısına yönelik her türlü saldırının vahim sonuçlarıyla ilgili uyarılar yapıldı' ifadelerini kullandı.

İran’ın enerji altyapısına yönelik her saldırıya 'kesin, hızlı ve etkili cevap' verileceğinin ABD’ye iletildiğini aktaran Bekayi, 'Savaşın başladığı günden bu yana ABD ile hiçbir şekilde müzakere yapılmadı. İran’ın savaşın sona erdirilmesi ve Hürmüz Boğazı ile ilgili tutumu değişmedi' dedi.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
