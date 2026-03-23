OnlyFans’ın Kurucusu ve CEO'su Leonid Radvinsky'nin Bilinmeyen Hayatı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.03.2026 - 20:52

İnternet dünyasının en kapalı kutu figürlerinden biri olan, OnlyFans’in arkasındaki beyin Leonid Radvinsky, bir süredir gizlice yürüttüğü kanser mücadelesini kaybederek 43 yaşında hayatını kaybetti. Radvinsky’nin ölümüyle birlikte, dijital dünyada 5 milyar dolarlık dev bir boşluk oluştu.

Odessa'da doğdu çocuk yaşta Amerika'ya taşındı.

1982 yılında Ukrayna’nın Odessa kentinde doğan ve çocuk yaşta ABD’ye göç eden Radvinsky, teknoloji dünyasına genç yaşta adım attı. 17 yaşında 'CyberTania'yı kuran, 2002'de Northwestern Üniversitesi’nden mezun olan Radvinsky, internetin 'vahşi batı' döneminde SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) tekniklerinde ustalaştı. 2004 yılında Microsoft ile yaşadığı hukuk savaşına rağmen geri adım atmayarak MyFreeCams’i küresel bir güç haline getirdi.

Onlyfans ile hayatı değişti.

Radvinsky, 2018 yılında İngiltere merkezli küçük bir platform olan OnlyFans’in %75 hissesini satın alarak dijital ekonominin seyrini değiştirdi. Özellikle 2020’deki pandemi süreciyle birlikte platformun işlem hacmi dikey bir ivme kazandı:Ekonomik Güç: Platform, yıllık 7 milyar doların üzerinde işlem hacmine ulaştı.

Kişisel Servet: Radvinsky, bir dönem kendisine günde 1 milyon dolar temettü ödeyerek, yıllık bazda 700 milyon doları aşan bir kazanç elde etti.

Stratejik Dönüşüm: Sektöre yönelik damgalamaları 'yaratıcı ekonomisi' ve 'dijital iş modelleri' söylemleriyle yıkarak içerik üretimini demokratikleştirdiğini savundu.

Bir hayalet gibi yaşadı.

Forbes listesine göre dünyanın en zengin 612. kişisi olan ve yaklaşık 4.7 milyar dolarlık serveti bulunan Radvinsky, hayatı boyunca bir 'hayalet' gibi yaşadı. Hiç röportaj vermedi, sahneye çıkmadı ve lüks hayat yerine sade kapüşonlu üstleriyle tanındı. Yazılım dünyasında Elixir diline ve açık kaynak kod projelerine olan tutkusuyla biliniyordu.

İnternet tarihinin en sıra dışı hikayelerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Ukrayna-Rusya savaşı sırasında ülkesine 5 milyon dolardan fazla bağış yapan ve kanser araştırmalarını gizlice fonlayan Radvinsky’nin ölümüyle, OnlyFans imparatorluğunun yönetimi LR Fenix Trust’a devredildi.

Dünya, ancak vefatıyla birlikte ekranın arkasındaki bu gizemli yüzü tam anlamıyla tanımaya başladı. Odessa'dan gelen bir göçmenin, tek bir basın turu bile düzenlemeden kurduğu bu çok milyar dolarlık devasa eko-sistem, internet tarihinin en sıra dışı başarı hikayelerinden biri olarak kalacak.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
