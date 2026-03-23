DMM'den Yeni Açıklama Geldi: Telefon Tutacağı ve Dikiz Aynasına Asılan Kokular Yasak mı?

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.03.2026 - 19:04

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada yayılan 'araç içinde telefon tutucu ve koku yasaklandı' iddialarına dair açıklama yaptı. Kurum, 'Araç içi kullanım ve ekipmanlara ilişkin yeni uygulama esaslarını belirleyecek yönetmelik çalışmaları devam etmektedir. Bu süreçte trafik ekiplerince sürücülere yönelik bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verilmektedir' ifadelerini kullandı.

DMM konuyla ilgili kafa karışıklıklarını giderecek bir açıklama yaptı.

DMM, sosyal medyada yayılan paylaşımlara ilişkin yaptığı açıklamada, “Son günlerde Trafik Kanunu’nda yapılan değişiklikler üzerinden sosyal medyada çok sayıda yanıltıcı içeriğin dolaşıma sokulduğu tespit edilmiştir. Mevcut düzenlemeler çarpıtılarak ya da uygulama yönetmeliğiyle detaylandırılacak hususlar kesinleşmiş gibi sunularak kamuoyunda 'araç içinde telefon tutucu ve koku yasaklandı' gibi çeşitli iddialarla endişe ve algı oluşturulmak istenmektedir. Araç içi kullanım ve ekipmanlara ilişkin yeni uygulama esaslarını belirleyecek yönetmelik çalışmaları devam etmektedir. Bu süreçte trafik ekiplerince sürücülere yönelik bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verilmektedir. Vatandaşlarımızın spekülasyon içeren paylaşımlara itibar etmemesi, yalnızca yetkili merciler tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur” ifadelerine yer verdi.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
