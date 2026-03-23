Galatasaray'ın Yıldızı Victor Osimhen'in Ameliyatı Tamamlandı

Hakan Karakoca
23.03.2026 - 18:34

Galatasaray’ın Liverpool karşısında kolu kırılan Victor Osimhen, oyundan çıkmak zorunda kaldı ve ameliyata alındı. Nijeryalı futbolcunun operasyonu başarıyla tamamlandı.

Bugün ameliyata alındı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool maçında sakatlanan Victor Osimhen’in sağ ön kolundaki kırık nedeniyle ameliyat olduğunu açıkladı. Kulübün yazılı duyurusunda, “Futbolcumuz kolundaki kırık nedeniyle ameliyata alınmıştır” ifadesi yer aldı.

Kulüpten açıklama geldi.

Osimhen, birkaç saat süren başarılı bir operasyonun ardından ameliyattan çıkarıldı; Nijeryalı golcünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi:

'UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda Liverpool ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak maça devam edemeyen oyuncumuz Victor Osimhen, bugün kulüp doktorumuz Op. Dr. Yener İnce tarafından Maslak Acıbadem Hastanesi’nde gerçekleştirilen başarılı bir operasyon geçirmiştir.

Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz.'

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
