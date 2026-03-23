İki Bakanlık Hakim ve Savcılar İçin Harekete Geçti

Hakan Karakoca
23.03.2026 - 22:48

Adalet Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı, hâkim ve savcıların askerlik yükümlülüğüne ilişkin yeni düzenlemede sona yaklaştı. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde hâkim ve savcılar da polislerde olduğu gibi görevde bulundukları süre boyunca askerliklerini tecil ettirebilecek. Belirli bir hizmet süresini tamamlayan hâkim ve savcıların ise askerlik görevini yerine getirmiş sayılması planlanıyor.

Hakim ve savcılar için harekete geçildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in Adalet Bakanlığı görevine gelmesinin ardından, hâkim ve savcıların özlük haklarında iyileştirme yapılacağı iddiaları gündeme gelmişti. Bu kapsamda, yargı mensuplarına 70 bin liraya kadar seyyanen zam verilebileceği öne sürülmüştü.

Özlük haklarına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde Adalet Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı’nın temas halinde olduğu iddia edilirken, hâlihazırda polisler için uygulanan modelin hâkim ve savcılar için de devreye alınmasının planlandığı belirtiliyor.

Belirlenen hizmet süresini tamamlayan askerliği yapmış sayılacak.

Son TV’nin aktardığına göre, söz konusu düzenlemenin mevzuata girmesi halinde hâkim ve savcılar, belirlenen hizmet süresinin üzerinde görev yapmaları durumunda askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacak. Bu süreçte genç hâkim ve savcıların da asgari hizmet süresini tamamlayıncaya kadar askerliklerini tecil ettirebilmesinin önü açılacak.

Mevcut uygulamada polisler için zorunlu hizmet süresi 10 yıl olarak uygulanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 yılı aşan süreyle görev yapan polislerin askerlik hizmeti tamamlanmış kabul ediliyor.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
