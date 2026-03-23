İki Bakanlık Hakim ve Savcılar İçin Harekete Geçti

Son TV’nin aktardığına göre, söz konusu düzenlemenin mevzuata girmesi halinde hâkim ve savcılar, belirlenen hizmet süresinin üzerinde görev yapmaları durumunda askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacak. Bu süreçte genç hâkim ve savcıların da asgari hizmet süresini tamamlayıncaya kadar askerliklerini tecil ettirebilmesinin önü açılacak.

Mevcut uygulamada polisler için zorunlu hizmet süresi 10 yıl olarak uygulanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 yılı aşan süreyle görev yapan polislerin askerlik hizmeti tamamlanmış kabul ediliyor.