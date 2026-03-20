Aleyna Kalaycıoğlu’nun Gözaltına Alındığı Cinayetten Ünlü İş İnsanının Oğlu Çıktı!

Olay 19 Mart gece İstanbul’un Ümraniye ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre olaylar zinciri, rapçi Vahap Canbay’ın (Canbay & Wolker) eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden bir araya gelmek istemesiyle başladı. Canbay, araları iyi olan yakın arkadaşı 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kundakçı’dan yardım isteyerek stüdyonun önüne gitti. Ancak grup araç içerisinde beklerken, olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen bir grup ateş açtı.

Denizcilik sektörünün tanınmış isimlerinden Bilal Kadayıfçıoğlu'nun oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu olduğu öne sürülen saldırganın silahından çıkan kurşunlar, araçtaki genç futbolcu Kubilay Kundakçı’ya isabet etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kundakçı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.