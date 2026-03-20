Aleyna Kalaycıoğlu'nun Gözaltına Alındığı Cinayetten Ünlü İş İnsanının Oğlu Çıktı!

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.03.2026 - 19:37

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kundakçı, çakarlı araçla gelen şüphelilerin düzenlediği silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Saldırıyı Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun yaptığı iddia edildi. Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun babasının ise iş dünyasının tanınmış isimlerinden Bilal Kadayıfçıoğlu olduğu öğrenildi. 

21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kundakçı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Ünlü iş insanının oğlu cinayetten çıktı!

Olay 19 Mart gece İstanbul’un Ümraniye ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre olaylar zinciri, rapçi Vahap Canbay’ın (Canbay & Wolker) eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden bir araya gelmek istemesiyle başladı. Canbay, araları iyi olan yakın arkadaşı 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kundakçı’dan yardım isteyerek stüdyonun önüne gitti. Ancak grup araç içerisinde beklerken, olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen bir grup ateş açtı.

Denizcilik sektörünün tanınmış isimlerinden Bilal Kadayıfçıoğlu'nun oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu olduğu öne sürülen saldırganın silahından çıkan kurşunlar, araçtaki genç futbolcu Kubilay Kundakçı’ya isabet etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kundakçı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun Babası Kim?

Bilal Kadayıfçıoğlu'nun oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu her yerde aranıyor.

Olay sonrası başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında sosyal medya ünlüsü Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alınırken, baş şüpheli olduğu ileri sürülen Alaattin Kadayıfçıoğlu her yerde aranıyor. 

Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun babası Bilal Kadayıfçıoğlu, denizcilik ve petrol sektöründe yatırımlarıyla tanınıyor.

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
