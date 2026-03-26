Kuyumcuda Bile Yok! Altın İçin Evlerde Yeni Dönem Başladı

Kuyumcuda Bile Yok! Altın İçin Evlerde Yeni Dönem Başladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.03.2026 - 07:38

Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik vatandaşı güvenli limana yönlendirdi. Son günlerde altında düşüş görüldü, vatandaşlar kuyumculara akın etti. Türkiye'de yastık altında saklanan altın miktarının 8 bin tonu aştığı ifade edilirken evlerde yeni dönem başladı. Vatandaşlar evlerde koruduğu altın için çelik kasa ve yeni nesil güvenlik sistemlerine yöneldi. Sektör temsilcileri talep patlaması yaşandığını dile getirirken altınını 7/24 güvenlik kamerasıyla takip etmek isteyenler bile var.

Altın için evlerde çelik kasa, gizli bölme, güvenlik kamerası dönemi başladı. Taleplerde patlama meydana geldi.

Altın için evlerde çelik kasa, gizli bölme, güvenlik kamerası dönemi başladı. Taleplerde patlama meydana geldi.

Türkiye’de yastık altındaki altın miktarı 8 bin tonu aştı. Altınını evde saklayan vatandaşlar yeni dönemi başlattı. Çelik kasa, gizli bölme, güvenlik kamerası siparişlerinde artış yaşandı. 

Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli’nin haberine göre binaların yapısal boşluklarına gizlenebilen, duvar içine gömülen veya zemine monte edilen ‘ankastre kasa’ modelleri sıklıkla tercih edilmeye başlandı. 

Sektör temsilcileri vatandaşların parmak izi okuyuculu, yangına dayanıklı ve hırsızlık girişiminde cep telefonuna sinyal gönderen ‘akıllı zırhlı sistemler’ talep ettiğini belirtti. Üstelik altınını korumak için marangoza özel projeler çizdirenler bile var.

Kasaların fiyatı iki kat arttı.

Kasaların fiyatı iki kat arttı.

Yoğun talebin ardından kasa fiyatları iki katına çıktı. Kasa fiyatları 6 bin TL-25 bin TL arasında değişirken akıllı alarm ve kamera sistemi 15 bin TL’den başlıyor. 

İstanbul’da güvenlik sistemleri satıcısı bir vatandaş, akıllı kilit ve kablosuz kamera sistemlerinde patlama yaşandığını belirtti. Esnaf, vatandaşın altınını sakladığı odaya ve kasanın içini cep telefonundan 7/24 izlemek istediğini de dile getirdi.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
