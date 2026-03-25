Ünlü Firmanın 46 Markayla Gıdada Hile Yaptığı Ortaya Çıktı

İzmir’de faaliyet gösteren SSC Grup Tarım Zeytinyağı isimli firma hakkında bir iddiaya ortaya atıldı. ‘Gıda Dedektifi’nin iddiasına göre firma, 2024 yılından bu yana Tarım ve Orman Bakanlığı’nın taklit-tağşiş listesinde 82 kez yer aldı.

Farklı markalara zeytinyağı satan firmanın bu ürünlere tohum yağı karıştırdığı tespit edildi.

Bir diğer iddiaya göre ise firmanın 46 markayla tağşiş yaptığı ortaya çıktı.