Ünlü Firmanın 46 Markayla Gıdada Hile Yaptığı Ortaya Çıktı

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.03.2026 - 15:30

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gıdada taklit-tağşiş yapan markalara denetimi sürüyor. En çok hile zeytinyağında yapılırken X’te ‘@gidadedektifiTR’ isimli hesap ağızları açık bırakan bir paylaşım yaptı. İddiaya göre Ege’nin ünlü firması 2024 yılından bu yana 82 kez Bakanlığın tağşiş listesinde yer aldı. Öte yandan firmanın 46 farklı markayla gıdada hile yaptığı öne sürüldü.

Bir firma, 2024 yılından bu yana 82 kez gıdada taklit-tağşiş listesinde yer aldı.

İzmir’de faaliyet gösteren SSC Grup Tarım Zeytinyağı isimli firma hakkında bir iddiaya ortaya atıldı. ‘Gıda Dedektifi’nin iddiasına göre firma, 2024 yılından bu yana Tarım ve Orman Bakanlığı’nın taklit-tağşiş listesinde 82 kez yer aldı. 

Farklı markalara zeytinyağı satan firmanın bu ürünlere tohum yağı karıştırdığı tespit edildi.

Bir diğer iddiaya göre ise firmanın 46 markayla tağşiş yaptığı ortaya çıktı.

Firmanın gıdada hile yaptığı 46 marka şöyle:

1926 Mehmet Selim Efendi

Alatepe Organik

Arden Ayvalık

Aydın Egenin Efesi

Ayvalık

Ayvalık Kooperatif

Ayvalık Köy Birlik

Ayvalık Köy Koop

Azm Ayvalık

Bizim Ayvalık

Çakır Ada

Damlam Ayvalık

Damlam Ayvalık Extra Virgin

Doğal Ürünler Efe Organic

Edremit Gömeç

Edremit Sofram

Efebeyi

Ege Belenkaya

Ege Sızma

Ege Tarım Birlik

Egeden

Egelim

Gemlik

Geyikli Gold

Gold Ayvacık

Güney Egeden

Köy Tat

Lux Ayvalık

Lux Ayvalık Körfezim

Olive Santo

Öz Tadım

Özdedeoğlu

Özgü Altınoluk Kuzey Ege Yöresi

Sazlıköy

Sicilyağ Ege'den

Tepeköy

Tvk Tarım

Yeni Ayvalık

Yeni Egeden

Yeni Körfez

Yeni Mudanya Köy-Koop

Yeşil Ayvalık

Zeytinada

Zeytinbağı Trilye

Zeytinbeyli

Zeytinören

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
