İstanbullular Dikkat: Bugünlerde Gözünüz Gökyüzünde Olsun!

İstanbullular Dikkat: Bugünlerde Gözünüz Gökyüzünde Olsun!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.03.2026 - 13:39

Yaren Leylek ve Adem Amca'nın dostluğunu belgeleyen doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, X hesabından İstanbulluları heyecanlandıran paylaşım yaptı. Tüydeş, bugünlerde İstanbul'da gökyüzünde leylek geçişleri olacağını belirtirken 'Vali olsam leylek tatili ilan ederdim öyle güzel bir gün olacak' dedi.

İstanbul semalarından dev leylek sürüsü geçecek!

İstanbul semalarından dev leylek sürüsü geçecek!

İstanbul bugünlerde leyleklerin göç yolculuğuna ev sahipliği yapacak. Baharın müjdecisi leylekler dev sürüler halinde megakent semalarında geçiş yapmaya hazırlanıyor. Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, bu doğa olayının kaçırılmaması gerektiğini belirterek X hesabından bir paylaşım yaptı.

"Vali olsam leylek tatili ilan ederdim."

"Vali olsam leylek tatili ilan ederdim."
Alper Tüydeş'in X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

'İstanbul’un bugünlerde bol leylekli olmasını bekliyoruz. Özellikle bugün yer yer sağanak leylek geçişlerinin alçak irtifada görüleceğini tahmin ediyoruz. Bu güzel günün tadını İstanbullular açık alanlarda mangal yaparak çıkartmasınlar ama. Onları izlesinler sadece :)

Vali olsam leylek tatili ilan ederdim öyle güzel bir gün olacak :)'

Tüydeş'in paylaşımı X kullanıcılarını heyecanlandırdı. Paylaşıma gelen yorumlardan bazıları şöyle oldu:

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
