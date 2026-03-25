Bilim Dünyası Şokta: Milyonlarca Yıllık Mağarada 'Uçan Yılan' Türü Keşfedildi

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
25.03.2026 - 13:20

Kamboçya'nın Battambang eyaletindeki ücra kireçtaşı mağaralarında, bilim dünyasını heyecanlandıran bir keşfe imza atıldı. Milyonlarca yıldır dış dünyadan izole kalmış bu yeraltı mağaralarında, ağaçlar arasında süzülen uçan yılan türleri ve turkuaz renkli yeni engerekler tespit edildi. Araştırmacılar, bu eşsiz canlıların sadece o spesifik mağaralara özgü olduğunu ve bölgedeki madencilik faaliyetleri nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu vurguluyor.

Detaylar 👇

Kaynak: https://edition.cnn.com/2026/03/23/sc...
Reklam

Kamboçya mağaralarında kayıp türler keşfedildi.

Dünya genelinde keşfedilmemiş alanların hızla azaldığı günümüzde, Kamboçya’nın kuzeybatısındaki kireçtaşı mağaralarından gelen bilimsel raporlar biyoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Fauna & Flora kuruluşu ile Kamboçya Çevre Bakanlığı tarafından yürütülen geniş çaplı saha araştırmaları, milyonlarca yıldır dış dünyadan tamamen kopuk kalmış bu 'zaman kapsüllerinde', evrimin benzersiz yollarla şekillendirdiği canlı türlerini gün yüzüne çıkardı. Kasım 2023 ile Temmuz 2025 tarihleri arasında 64 farklı mağarada gerçekleştirilen titiz incelemeler, bu bölgelerin adeta birer 'genetik laboratuvar' işlevi gördüğünü kanıtladı.

Mağara derinliklerinde yapılan teknik incelemeler sonucunda, bilim dünyası için tamamen yeni olan türler kayıt altına alındı.

Fenerlerle aydınlatılan derin çatlaklarda en dikkat çekici bulgulardan biri, ağaçlar arasında süzülme yeteneğine sahip olan ve 'uçan yılan' olarak adlandırılan türlerin varlığı oldu. Bu yılanlar, vücutlarını yassılaştırarak havada aerodinamik bir yüzey oluşturup bir ağaçtan diğerine kayabiliyorlar. Ayrıca, nadir bir turkuaz rengine sahip engerek yılanları, literatüre yeni girecek beş farklı geko türü ve mikroskobik boyutlarda salyangozlar da saptandı. Henüz resmi isimlendirme süreci tamamlanmamış olan bu canlıların genetik analizleri, türlerin yalnızca spesifik bir mağara veya tepeye özgü olduğunu doğruluyor.

Bilimsel değerine rağmen bu "kayıp dünya" ciddi antropojenik tehditler altındadır.

Çimento üretimi için kireçtaşına olan küresel talebin artması, bu hassas ekosistemleri plansız madencilik faaliyetlerinin hedefi haline getiriyor. Koruma biyoloğu Pablo Sinovas, henüz tanımlanmamış binlerce türün sanayi araçlarının müdahalesiyle sessizce yok olma riski taşıdığını vurguluyor. Özellikle bu süzülen yılanlar gibi son derece sınırlı habitatlara sahip canlılar, bu tehdit karşısında en kırılgan grubu oluşturuyor. Milyonlarca yarasaya ve antik kalıntılara ev sahipliği yapan bu yer altı labirentlerinin korunması, biyolojik çeşitliliğin geleceği açısından kritik bir önem arz ediyor. Uzmanlar, bu bölgelerin korunması halinde biyoloji kitaplarının önümüzdeki yıllarda köklü değişimlere uğrayacağını öngörüyor.

Ömer Faruk Kino
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
