15 TL'ye Aldığı Kahve Sayesinde Milyoner Oldu: "Telefonlarım Susmuyor"

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
24.03.2026 - 15:58

Samsun’un Atakum ilçesinde ikamet eden 44 yaşındaki Mehmet Mesut Ak, bir kahve markasının düzenlediği promosyon kampanyası kapsamında büyük ikramiyenin sahibi oldu. Marketten 15 TL bedelle satın aldığı ürün paketindeki katılım kodunu sisteme kaydeden Ak, yapılan çekiliş neticesinde 1 milyon TL değerindeki ödülü kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

"Birkaç Saat Kendime Gelemedim"

Yıllardır düzenli olarak benzer kampanya ve çekilişlere katılım sağladığını belirten Ak, sonucun kendisine tebliğ edildiği ilk anlarda büyük bir şaşkınlık yaşadığını ifade etti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ak, 'Haberi aldığımda ilk birkaç saat durumu idrak etmekte güçlük çektim. Bu heyecan verici gelişmeyi önce kendime sakladım, ardından ailem ve yakın çevremle paylaşma kararı aldım,' şeklinde konuştu.

"Telefonlarım Susmuyor"

İkramiyenin ardından çevresinden yoğun bir ilgi gördüğünü dile getiren Mehmet Mesut Ak, tebrik telefonlarının kesilmediğini belirtti. Kazanılan tutarın kullanımına dair planlarını da aktaran talihli, öncelikli hedefinin bir otomobil sahibi olmak olduğunu, ardından elde edeceği meblağı ailesine destek olmak ve yakınlarının ihtiyaçlarını karşılamak adına değerlendireceğini bildirdi.

Binlerce ürün kodu girerek sabırla beklediği sürecin sonunda hedefine ulaşan Ak, benzer kampanyalara katılan diğer vatandaşlara da tavsiyelerde bulundu. Şansın her an kapıyı çalabileceğini vurgulayan Ak, 'Hiçbir zaman 'bana çıkmaz' diyerek pes etmeyin, şansınızı denemeye devam edin,' ifadelerini kullanarak umudun korunması gerektiğine dikkat çekti.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
