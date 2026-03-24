15 TL'ye Aldığı Kahve Sayesinde Milyoner Oldu: "Telefonlarım Susmuyor"

İkramiyenin ardından çevresinden yoğun bir ilgi gördüğünü dile getiren Mehmet Mesut Ak, tebrik telefonlarının kesilmediğini belirtti. Kazanılan tutarın kullanımına dair planlarını da aktaran talihli, öncelikli hedefinin bir otomobil sahibi olmak olduğunu, ardından elde edeceği meblağı ailesine destek olmak ve yakınlarının ihtiyaçlarını karşılamak adına değerlendireceğini bildirdi.

Binlerce ürün kodu girerek sabırla beklediği sürecin sonunda hedefine ulaşan Ak, benzer kampanyalara katılan diğer vatandaşlara da tavsiyelerde bulundu. Şansın her an kapıyı çalabileceğini vurgulayan Ak, 'Hiçbir zaman 'bana çıkmaz' diyerek pes etmeyin, şansınızı denemeye devam edin,' ifadelerini kullanarak umudun korunması gerektiğine dikkat çekti.