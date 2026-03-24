onedio

article/share
Haberler
Yaşam
Bilim Kanıtladı: Gece Kahve İçmek Risk Alma Eğilimini Artırıyor

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
24.03.2026 - 13:35

Teksas El Paso Üniversitesi'ndeki (UTEP) araştırmacılar tarafından yürütülen ve sonuçları iScience dergisinde yayımlanan yeni bir çalışma, gece geç saatlerde kafein tüketiminin davranışsal kontrol üzerindeki olumsuz etkilerini mercek altına aldı. Yapılan deneyler, gece tüketilen kafeinin canlılarda dürtüsel davranışları belirgin şekilde artırdığını ve bu durumun riskli eylemlere yol açabileceğini ortaya koydu.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://scitechdaily.com/new-study-re...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kafein kullanımında sergilenen hareket kabiliyeti değişimi ölçüldü

Araştırma kapsamında, genetik ve sinirsel sistemleri insanlarla önemli benzerlikler taşıyan meyve sinekleri (Drosophila melanogaster) kullanıldı. Dr. Erick Saldes, Dr. Paul Sabandal ve Dr. Kyung-An Han liderliğindeki ekip, farklı kafein konsantrasyonları, tüketim zamanları ve uyku yoksunluğu gibi değişkenleri içeren bir dizi deney gerçekleştirdi. Deneklerin dürtüsellik düzeyleri, normal şartlarda kaçındıkları güçlü bir hava akımına maruz bırakıldıklarında sergiledikleri hareket kabiliyetiyle ölçüldü.

Tüketim zamanlaması ve davranış kontrolü arasındaki ilişki kanıtlandı

Elde edilen bulgulara göre, gündüz vakti kafein tüketen sinekler özdenetim yetilerini korurken, gece kafein alan sineklerin kendileri için olumsuz olan hava akımına rağmen hareketlerini durduramadıkları gözlemlendi. Araştırmacılar bu durumu 'pervasız uçuş' ve yetersiz hareket baskılanması olarak tanımladı. Bu sonuç, kafeinin psikoaktif etkilerinin canlının sirkadiyen ritmiyle doğrudan bağlantılı olduğunu kanıtlamaktadır.

Cinsiyet faktörü ve vardiyalı çalışanlar için riskler yüksek

Deneyin bir diğer çarpıcı sonucu ise cinsiyetler arasındaki duyarlılık farkıdır. Vücutlarındaki kafein seviyesi erkeklerle benzer olmasına rağmen, dişi sineklerin gece kafeinine çok daha şiddetli bir dürtüsel tepki verdiği saptandı. Uzmanlar, bu durumun ardında yatan genetik ve fizyolojik mekanizmaların tam olarak anlaşılması için çalışmaların derinleştirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Bilim insanları, bu bulguların özellikle sağlık sektörü ve askeri personel gibi gece vardiyasında çalışan ve uyanık kalmak için yoğun kafein kullanan bireyler için ciddi uyarılar taşıdığını belirtiyor. Gece saatlerinde tüketilen kafeinin, operasyonel süreçlerde muhakeme yeteneğini zayıflatarak hata payını artırabileceği öngörülüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın