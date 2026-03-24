Bilim Kanıtladı: Gece Kahve İçmek Risk Alma Eğilimini Artırıyor

Deneyin bir diğer çarpıcı sonucu ise cinsiyetler arasındaki duyarlılık farkıdır. Vücutlarındaki kafein seviyesi erkeklerle benzer olmasına rağmen, dişi sineklerin gece kafeinine çok daha şiddetli bir dürtüsel tepki verdiği saptandı. Uzmanlar, bu durumun ardında yatan genetik ve fizyolojik mekanizmaların tam olarak anlaşılması için çalışmaların derinleştirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Bilim insanları, bu bulguların özellikle sağlık sektörü ve askeri personel gibi gece vardiyasında çalışan ve uyanık kalmak için yoğun kafein kullanan bireyler için ciddi uyarılar taşıdığını belirtiyor. Gece saatlerinde tüketilen kafeinin, operasyonel süreçlerde muhakeme yeteneğini zayıflatarak hata payını artırabileceği öngörülüyor.