Dolandırıcılığın da Böylesi: Yapay Zeka Kullanarak Sahte Müziklerden 10 Milyon Dolar Kazandı

Dolandırıcılığın da Böylesi: Yapay Zeka Kullanarak Sahte Müziklerden 10 Milyon Dolar Kazandı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
23.03.2026 - 10:43

Amerika Birleşik Devletleri’nde yürütülen kapsamlı bir soruşturma, yapay zeka ve otomasyon sistemlerinin müzik endüstrisini hedef alan devasa bir dolandırıcılık ağında nasıl kullanıldığını gün yüzüne çıkardı. 54 yaşındaki Michael Smith, yapay zeka ile üretilen on binlerce şarkıyı dijital platformlara yükleyerek ve bu içerikleri bot hesaplar aracılığıyla dinleterek yaklaşık 10 milyon dolardan fazla haksız kazanç elde ettiğini itiraf etti. Bu dava, ABD hukuk tarihinde yapay zeka destekli müzik dolandırıcılığına ilişkin ilk mahkumiyet kararı olarak kayıtlara geçti.

https://www.theguardian.com/us-news/2...
Bot ordusu ile algoritma manipülasyonu gerçekleştirdi.

Bot ordusu ile algoritma manipülasyonu gerçekleştirdi.

Güney New York Savcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre Smith, Spotify, Apple Music ve YouTube Music gibi küresel platformların telif sistemlerini manipüle etmek amacıyla sofistike bir altyapı kurdu. Sanığın 52 farklı bulut hesabı üzerinden yönettiği 1.040 bot kullanıcıdan oluşan bir ağ vasıtasıyla günlük ortalama 661 bin sahte dinlenme gerçekleştirdiği saptandı.

Smith, organik bir dinleyici kitlesi beklemek yerine, 'Boomy' adlı yapay zeka girişimiyle iş birliği yaparak haftalık binlerce parça üretti. 'Zygophyceae' gibi anlamsız isimlerle yayına alınan bu yapay zeka içerikleri, sahte sanatçı profilleri üzerinden sisteme dahil edildi. Bu yöntemle yıllık 1,2 milyon doları aşan bir telif geliri akışı sağlandığı belgelendi.

Adli süreçte cezai yaptırımlar büyük oldu.

Adli süreçte cezai yaptırımlar büyük oldu.

Smith’in kurduğu yasa dışı ağ, 2023 yılında telif dağıtım süreçlerini yöneten Mechanical Licensing Collective (MLC) tarafından fark edilerek ödemelerin askıya alınmasıyla deşifre oldu. Eylül 2024’te FBI’ın operasyonuyla derinleşen soruşturma neticesinde Smith, 'elektronik dolandırıcılık' (wire fraud) suçlamasını kabul etti. Sanığın yasa dışı yollarla elde ettiği milyonlarca doları iade etmeyi taahhüt ettiği ve beş yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu bildirildi.

Uzmanlar, Smith vakasının buzdağının yalnızca görünen kısmı olduğu konusunda uyarıyor.

Uzmanlar, Smith vakasının buzdağının yalnızca görünen kısmı olduğu konusunda uyarıyor.

Dolandırıcılık tespit şirketi Beatdapp’e göre, sahte dinlenmelerin sektöre yıllık maliyeti milyarlarca doları buluyor. Fransız platform Deezer, her gün sisteme yüklenen yaklaşık 60 bin yapay zeka kaynaklı şarkının %85’inin sahte etkileşim aldığını açıkladı. 2021 yılında toplam trafiğin %1 ile %3’ünü oluşturan sahte dinlenme oranının günümüzde %10 seviyelerine ulaştığı tahmin ediliyor. Bu durum, telif gelirlerinin gerçek sanatçılar yerine organize suç odaklarına kaymasına neden olarak endüstrideki adaletsizliği derinleştiriyor.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
