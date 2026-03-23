Dolandırıcılığın da Böylesi: Yapay Zeka Kullanarak Sahte Müziklerden 10 Milyon Dolar Kazandı

Güney New York Savcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre Smith, Spotify, Apple Music ve YouTube Music gibi küresel platformların telif sistemlerini manipüle etmek amacıyla sofistike bir altyapı kurdu. Sanığın 52 farklı bulut hesabı üzerinden yönettiği 1.040 bot kullanıcıdan oluşan bir ağ vasıtasıyla günlük ortalama 661 bin sahte dinlenme gerçekleştirdiği saptandı.

Smith, organik bir dinleyici kitlesi beklemek yerine, 'Boomy' adlı yapay zeka girişimiyle iş birliği yaparak haftalık binlerce parça üretti. 'Zygophyceae' gibi anlamsız isimlerle yayına alınan bu yapay zeka içerikleri, sahte sanatçı profilleri üzerinden sisteme dahil edildi. Bu yöntemle yıllık 1,2 milyon doları aşan bir telif geliri akışı sağlandığı belgelendi.