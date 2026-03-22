Küba'nın Enerji Krizi Büyüyor: Hastanelerde Ölüm Sayılarının Hızla Artması Bekleniyor

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
Küba’da yaşanan enerji krizi, yalnızca bir altyapı sorunu olmanın ötesine geçerek topyekûn bir insani trajediye dönüşmüş durumda. Mart ayı içinde üçüncü kez karanlığa gömülen ada genelinde, 10 milyonu aşkın insan temel ihtiyaçlarından mahrum bir şekilde hayatta kalma mücadelesi veriyor. Ancak bu karanlığın en korkunç yüzü hastanelerin yoğun bakım servislerinde ve ameliyathanelerinde yankılanıyor.

Sağlık sisteminde "Kırmızı Alarm" verildi.

Elektrik kesintileri en çok hastaneleri vuruyor. Görgü tanıklarından gelen raporlar, durumun vahametini gözler önüne seriyor: Ventilatör cihazlarına bağlı hastalar, diyaliz bekleyenler ve yenidoğan yoğun bakım ünitelerindeki bebekler doğrudan ölüm riskiyle karşı karşıya. Jeneratörlerin sınırlı yakıt kapasitesiyle çalıştığı hastanelerde ameliyatlar erteleniyor, soğuk zincir gerektiren hayati ilaçlar ve aşılar ise hızla bozuluyor. Bu tablo, sadece bir politika başarısızlığı değil, her geçen saniye can kayıplarının artabileceği bir zamana karşı yarış niteliği taşıyor.

Küba hükümetinin açıklamalarına göre, ada son üç aydır hiçbir petrol sevkiyatı alamadı.

Ülke şu anda ihtiyaç duyulan yakıtın yalnızca %40'ıyla idare etmeye çalışıyor. Krizin derinleşmesinde ise jeopolitik hamlelerin etkisi oldukça büyük. Rusya tarafından gönderilen ve yaklaşık 730 bin varil ham petrol taşıyan bir tanker ile 200 bin varil dizel yüklü 'Sea Horse' gemisinin ABD Hazinesi’nin müdahaleleri sonucu rotasından saptırılarak Trinidad gibi farklı noktalara yönlendirildiği iddia ediliyor. Bu durum, enerji krizini bir 'yakıt kıtlığı'ndan ziyade, stratejik bir ekonomik kuşatmaya dönüştürüyor.

ABD’nin Küba üzerindeki baskıyı artırma politikası, son dönemdeki siyasi demeçlerle daha net bir hal aldı.

Eski Başkan Trump’ın Mart ayı başındaki 'Petrolü kestik, Küba düşecek' yönündeki ifadeleri ve adanın geleceği üzerindeki sert iddiaları, krizin insani boyutundan çok rejim değişikliği hedefine odaklandığını gösteriyor. Diğer taraftan, Şubat ayında gönderilen 6 milyon dolarlık insani yardımın temel enerji akışının kesildiği bir ortamda 'sembolik' kalmaktan öteye gidemediği eleştirileri yapılıyor. Birleşmiş Milletler (BM), Küba’nın bir 'insani çöküşle' karşı karşıya olduğu konusunda dünyayı uyarırken, adadaki 15 ilin tamamında hayatın durması bu uyarıların ne kadar haklı olduğunu kanıtlıyor.

Son 18 ayda altıncı kez yaşanan bu ulusal çaplı kesinti, Küba tarihinin en ağır krizlerinden biri olarak kayıtlara geçiyor.

Enerji nakil hatlarının ve santrallerin yetersiz kalması, sadece ekonomik bir kayıp değil; doğrudan insan hayatını hedef alan bir sürece evrilmiş durumda. Küba halkı, bir yandan ideolojik savaşların ortasında kalırken, diğer yandan karanlık bir odada bir ventilatörün kapanmamasını dileyen sevdikleri için dua ediyor. Bu kriz, artık sadece bir enerji meselesi değil, uluslararası toplumun vicdan sınavıdır.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
