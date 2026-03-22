Fatih Altaylı, İlber Ortaylı ile Olan Son Programını Yayınladı: "Gerçek Dostluk Ebedidir"

Programda Fatih Altaylı’nın cezaevinde olduğu döneme dair paylaştığı anılar adaletin ve bilginin toplum nezdindeki itibarını bir kez daha gözler önüne serdi. Altaylı, tutukluluk sürecinde kendisini ziyarete gelen İlber Ortaylı’nın cezaevi personelinde yarattığı etkiyi şu sözlerle aktardı: 'İlber Hoca geldiğinde orada adeta bir bayram havası yaşandı. İnfaz koruma memurlarından müdürlere kadar herkesin gözündeki saygıyı görmeliydiniz. O an anlıyorsunuz ki bu memlekette yapılan hiçbir şey boşa değil. İlber Ortaylı’nın yarattığı o rüzgar bile insana bu ülke için umut veriyor.'

Celal Şengör: 'Ömrüme Yıllar Katıldı'

Sohbetin duygusal yükü, Prof. Dr. Celal Şengör’ün dostu Fatih Altaylı’nın tahliye haberini aldığı anı anlatmasıyla zirveye ulaştı. Şengör, Altaylı’nın özgürlüğüne kavuştuğunu öğrendiğinde yaşadığı mutluluğu, 'O gün benim ömrüme yıllar katıldı' sözleriyle ifade etti. Üç ismin mahkeme süreçlerinde ve zor zamanlarda sergilediği dayanışma, izleyiciler tarafından 'gerçek aydın dayanışması' olarak nitelendirildi.