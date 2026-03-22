Fatih Altaylı, İlber Ortaylı ile Olan Son Programını Yayınladı: "Gerçek Dostluk Ebedidir"

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
22.03.2026 - 11:43

Türk tarihçiliğinin dünyaca tanınan ismi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefatı toplumun tüm kesimlerinde derin bir üzüntü yaratırken, usta tarihçinin aramızdan ayrılmadan önce katıldığı son program olan 'Teke Tek Bilim' YouTube'da yayınlandı. Gazeteci Fatih Altaylı’nın sunduğu, Prof. Dr. Celal Şengör’ün de yer aldığı efsane kadronun buluştuğu programın kaydı paylaşıldı. Yayın sadece akademik bir sohbeti değil, yarım asırlık sarsılmaz bir dostluğun veda niteliğindeki son karelerini de tarihe not düştü.

Reklam

"Dostluk Ebedidir, Çok Nadirdir"

Programın en can alıcı noktalarından biri dostluk kavramı üzerine yapılan derin sohbetti. Hayatı boyunca binlerce öğrenci yetiştiren ve milyonlara tarih bilinci aşılayan Prof. Dr. İlber Ortaylı, 'Dostluk nedir?' sorusuna Cicero’ya atıfta bulunarak yanıt verdi. Ortaylı, 'Dostluk ebedidir; çok nadirdir ve sonsuzdur' diyerek insan ilişkilerindeki kalıcılığın önemine vurgu yaptı. Bu sözler, stüdyodaki dostluk iklimini pekiştirirken, sosyal medyada da kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.

Programda Fatih Altaylı’nın cezaevinde olduğu döneme dair paylaştığı anılar adaletin ve bilginin toplum nezdindeki itibarını bir kez daha gözler önüne serdi. Altaylı, tutukluluk sürecinde kendisini ziyarete gelen İlber Ortaylı’nın cezaevi personelinde yarattığı etkiyi şu sözlerle aktardı: 'İlber Hoca geldiğinde orada adeta bir bayram havası yaşandı. İnfaz koruma memurlarından müdürlere kadar herkesin gözündeki saygıyı görmeliydiniz. O an anlıyorsunuz ki bu memlekette yapılan hiçbir şey boşa değil. İlber Ortaylı’nın yarattığı o rüzgar bile insana bu ülke için umut veriyor.' 

Celal Şengör: 'Ömrüme Yıllar Katıldı'

Sohbetin duygusal yükü, Prof. Dr. Celal Şengör’ün dostu Fatih Altaylı’nın tahliye haberini aldığı anı anlatmasıyla zirveye ulaştı. Şengör, Altaylı’nın özgürlüğüne kavuştuğunu öğrendiğinde yaşadığı mutluluğu, 'O gün benim ömrüme yıllar katıldı' sözleriyle ifade etti. Üç ismin mahkeme süreçlerinde ve zor zamanlarda sergilediği dayanışma, izleyiciler tarafından 'gerçek aydın dayanışması' olarak nitelendirildi.

Programın sunucusu Fatih Altaylı, bu tarihi kaydı paylaşırken duygularını gizleyemedi. Ortaylı’nın kaybından duyduğu derin acıyı dile getiren Altaylı, 'Sevgili dostumla çekilen son program oldu, ağlamaktan izleyemedim' ifadelerini kullandı. Bilim dünyasının bu iki dev ismini bir araya getiren yayın, İlber Ortaylı’nın anısına saygı ve minnet duruşu olarak arşivlerdeki yerini aldı.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
