Büyük İskender’in Alamadığı Kalemiz 7 Bin Yıldır Ayakta Duruyor

Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Murat Taşkıran’ın aktardığı verilere göre, Sillyon’da gerçekleştirilen arkeolojik çalışmalar kentin tarihini M.Ö. 5000’li yıllara kadar dayandırıyor. Geç Neolitik ve Erken Kalkolitik dönemlere ait bulgular, bölgenin yaklaşık 7 bin yıldır kesintisiz bir yaşam alanı olduğunu kanıtlıyor. Kentin bu denli uzun süre tercih edilmesinin temel nedenleri arasında sarp topoğrafyasının sağladığı doğal güvenlik ve yüksek konumuna rağmen sahip olduğu kendi öz su kaynakları gösteriliyor.