Büyük İskender’in Alamadığı Kalemiz 7 Bin Yıldır Ayakta Duruyor

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
24.03.2026 - 12:47

Antalya’nın Serik ilçesinde, sarp bir kaya kütlesi üzerine kurulu olan Sillyon Antik Kenti, binlerce yıllık kesintisiz yerleşim izleriyle Anadolu tarihine ışık tutuyor. Hititlerden Cumhuriyet dönemine kadar uzanan geniş bir zaman diliminde stratejik önemini koruyan kent, savunma mimarisi ve ayakta kalan anıtsal yapılarıyla bölgenin en dirençli yerleşimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 'Geleceğe Miras' projesi kapsamında sürdürülen kazılar, kentin bilinmeyen tarihsel katmanlarını gün yüzüne çıkarıyor.

Sillyon’un Neolitik dönemden günümüze 7 bin yıldır kesintisiz bir yaşam alanı olduğu kanıtlanmıştır.

Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Murat Taşkıran’ın aktardığı verilere göre, Sillyon’da gerçekleştirilen arkeolojik çalışmalar kentin tarihini M.Ö. 5000’li yıllara kadar dayandırıyor. Geç Neolitik ve Erken Kalkolitik dönemlere ait bulgular, bölgenin yaklaşık 7 bin yıldır kesintisiz bir yaşam alanı olduğunu kanıtlıyor. Kentin bu denli uzun süre tercih edilmesinin temel nedenleri arasında sarp topoğrafyasının sağladığı doğal güvenlik ve yüksek konumuna rağmen sahip olduğu kendi öz su kaynakları gösteriliyor.

Sillyon tarih boyunca "alınamaz kale" unvanıyla anılmıştır.

Helenistik dönemde gelişmiş sur sistemleri ve kulelerle tahkim edilen kent, Büyük İskender’in Doğu seferi sırasında direnç gösteren ve teslim olmayan nadir merkezlerden biri olmuştur. Pers döneminde bir karakol hüviyeti taşıyan, Roma döneminde ise Menodora gibi güçlü yerel figürlerin hayırseverlik faaliyetleriyle imar edilen Sillyon, stadyumu, tiyatrosu ve anıtsal çeşmeleriyle döneminin en ihtişamlı 'polis' yapılarından birine dönüşmüştür.

Bizans döneminde piskoposluk merkezi olarak önemini sürdüren kent, Türklerin bölgeye gelişiyle birlikte "Karahisar-ı Teke" adını almıştır.

Selçuklu ve Beylikler döneminde de askeri bir üs işlevi gören Sillyon, Anadolu’daki en erken Türk-İslam eserlerinden biri kabul edilen 1250 tarihli Kale Mescidi’ne ev sahipliği yapmaktadır. 17. yüzyıla kadar idari ve askeri varlığını koruyan kentte bulunan kadı mezar taşları ve Osmanlı dönemine ait dükkan kalıntıları, yerleşimin sosyal ve hukuki sürekliliğini belgelemektedir. Bugün bir açık hava müzesi niteliği taşıyan Sillyon, Anadolu’nun savunma ve yerleşim tarihindeki özgün yerini korumaya devam etmektedir.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
