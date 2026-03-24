onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Kafe ve Restoranlarda Yeni Bir Dönem Başlıyor: Ayrıntılı Menü Zorunluluğu Geliyor

Kafe ve Restoranlarda Yeni Bir Dönem Başlıyor: Ayrıntılı Menü Zorunluluğu Geliyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
24.03.2026 - 11:07

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yeni düzenleme ile restoran ve kafelerde 'şeffaf menü' dönemi resmen başlıyor. 1 Temmuz’a kadar hazırlıklarını tamamlaması beklenen işletmeler, artık tüketiciye sundukları tüm yiyecek ve içeceklerin muhteviyatını ayrıntılı bir şekilde beyan etmekle yükümlü olacak. Bu uygulama ile içerik bilgisi almak için garsonlar üzerinden mutfağa iletilen soru trafiğinin sona erdirilmesi hedefleniyor.

Detaylar 👇

Kaynak: Ntv Gizem Yıldırım

Kaynak: https://www.ntv.com.tr/galeri/turkiye...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İçerik ve Kalori Bilgisi Zorunluluğu Geliyor

İçerik ve Kalori Bilgisi Zorunluluğu Geliyor

Yeni yönetmelik kapsamında, özellikle gıda alerjisi bulunan bireyler ile özel beslenme tercihlerine sahip tüketicilerin korunması amaçlanıyor. Menülerde ürünlerin bileşenleri açıkça belirtilirken, porsiyon başına düşen kalori miktarları da zorunlu hale getirilecek. İşletmeler bu bilgileri klasik menülerin yanı sıra karekod sistemleri, dijital ekranlar veya yazı tahtaları aracılığıyla kamuoyuyla paylaşabilecek.

1 Temmuz’a Kadar Geçiş Süreci Verildi

1 Temmuz’a Kadar Geçiş Süreci Verildi

Ulusal zincir restoranlar başta olmak üzere tüm sektör paydaşlarına, sistem entegrasyonu için 1 Temmuz’a kadar süre tanındı. Kademeli olarak hayata geçecek bu yapısal değişiklik, sağlıklı beslenme alışkanlıklarını desteklemeyi ve tüketici haklarını güvence altına almayı amaçlıyor. Bu tarihten itibaren standartlara uymayan işletmelerin denetim süreçlerine tabi tutulması bekleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın