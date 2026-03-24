Zamanda Yolculuk Mu? Twitter Yokken Erol Köse Hakkında Tweet Atan Kullanıcı Gündemde

Twitter’ın 2006 yılında kurulduğu bilindiğine göre, 1997 tarihli bir paylaşımın platformda yer alması teknik olarak mümkün görünmüyor. Bu nedenle söz konusu tweetin gerçek bir paylaşımdan ziyade, sistemsel bir hatadan kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.

Uzmanlara göre bu tür durumlar genellikle zaman damgası (timestamp) hatalarından kaynaklanıyor. Platformdaki bir veri kaydının yanlış işlenmesi, tarih bilgisinin sıfırlanması ya da farklı bir formata dönüştürülmesi gibi teknik sorunlar, içeriklerin gerçekte olduğundan çok daha eski bir tarihteymiş gibi görünmesine neden olabiliyor.

Öte yandan bazı kullanıcılar, üçüncü parti uygulamalar veya manuel müdahalelerle tarih bilgisinin manipüle edilmiş olabileceğini de öne sürüyor. Ancak mevcut bulgular, olayın büyük ölçüde teknik bir aksaklık ya da veri hatasıyla ilgili olabileceğine işaret ediyor.