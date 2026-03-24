onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Zamanda Yolculuk Mu? Twitter Yokken Erol Köse Hakkında Tweet Atan Kullanıcı Gündemde

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
24.03.2026 - 10:52

Twitter ilk olarak 2006 yılında kuruldu ve o günden bu yana popülerliğini hızla artırarak herkesin hayatına girmeyi başardı. Ancak geçtiğimiz gün Erol Köse’nin ölümü sonrası ortaya çıkan bir tweetin paylaşım tarihinin 1997 olarak görünmesi dikkat çekti. Peki, Twitter henüz yokken bu tweet nasıl atıldı? Herkesin kafasını karıştıran bu soruya gelin birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Erol Köse’nin vefatı gündemdeki yerini korurken, bu gelişmeyle birlikte ortaya çıkan bir detay da dikkatleri üzerine çekti.

Twitter, 2006 yılında kurulduktan sonra hızla popülerlik kazanarak geniş kitlelerin hayatına dahil oldu. Ancak Erol Köse’nin vefatının ardından gündeme gelen bir tweetin paylaşım tarihinin 1997 olarak görünmesi soru işaretlerine yol açtı. Twitter henüz ortada yokken atıldığı iddia edilen bu tweet, sosyal medyada kafa karışıklığı yarattı. Peki, bu durum nasıl açıklanabilir? Detaylara birlikte bakalım.

20 Haziran 1997 tarihinde “Erol Köse, Caps Lock’la yazınca büyük konuştuğunu sanıyor herhalde!” ifadeleriyle paylaşıldığı görülen tweet, bunun nasıl mümkün olabileceğine dair soru işaretlerini beraberinde getirdi.

twitter.com

Twitter’ın 2006 yılında kurulduğu bilindiğine göre, 1997 tarihli bir paylaşımın platformda yer alması teknik olarak mümkün görünmüyor. Bu nedenle söz konusu tweetin gerçek bir paylaşımdan ziyade, sistemsel bir hatadan kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.

Uzmanlara göre bu tür durumlar genellikle zaman damgası (timestamp) hatalarından kaynaklanıyor. Platformdaki bir veri kaydının yanlış işlenmesi, tarih bilgisinin sıfırlanması ya da farklı bir formata dönüştürülmesi gibi teknik sorunlar, içeriklerin gerçekte olduğundan çok daha eski bir tarihteymiş gibi görünmesine neden olabiliyor.

Öte yandan bazı kullanıcılar, üçüncü parti uygulamalar veya manuel müdahalelerle tarih bilgisinin manipüle edilmiş olabileceğini de öne sürüyor. Ancak mevcut bulgular, olayın büyük ölçüde teknik bir aksaklık ya da veri hatasıyla ilgili olabileceğine işaret ediyor.

Söz konusu kullanıcı, yaptığı açıklamayla bu konuya bir nebze de olsa açıklık getirmiş oldu.

twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın