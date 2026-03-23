Uzmanlar Açıkladı: Kedinizin Daha Uzun Yaşamasının Basit Bir Yolu Var

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
23.03.2026 - 16:13

Araştırmacıların sunduğu son veriler, evcil kedilerin yaşam süresini uzatmanın en basit yolunun onları mülk sınırları içerisinde tutmak olduğunu ortaya koyuyor. Uzman tahminlerine göre, dışarıda serbestçe dolaşan kediler, kapalı veya korunaklı alanlarda yaşayan hemcinslerine kıyasla ortalama iki ila üç yıl daha kısa bir ömür sürüyor. Bu durum sadece yaban hayatı ve biyoçeşitlilik için değil, doğrudan evcil hayvanın sağlığı ve güvenliği için de kritik bir önem taşıyor.

Kaynak

Kaynak: https://www.independent.co.uk/life-st...
Avustralya’da yapılan kapsamlı araştırmalar, kedi sahiplerinin yaklaşık üçte ikisinin dışarıda dolaşan bir kedisini trajik bir şekilde kaybettiğini gösteriyor.

Kameralı takip sistemleriyle elde edilen veriler, sokaktaki tehlikelerin boyutunu gözler önüne seriyor: Serbest gezen kedilerin %45'i düzenli olarak trafiğin yoğun olduğu yollardan geçmekte, %25'i ise bilmediği maddeleri tüketerek zehirlenme riskiyle karşı karşıya kalmakta. Ayrıca, drenaj boruları, yüksek çatılar ve diğer hayvanlarla girilen kavgalar ölümcül yaralanmaların başlıca kaynakları arasında yer alıyor.

Trafik kazaları, özellikle sekiz yaşına kadar olan kedilerde bir numaralı ölüm sebebi olarak kaydedilmiştir. Avrupa genelindeki istatistikler, serbest gezen kedilerin yaklaşık %20’sinin yaşamları boyunca bir araç çarpmasına maruz kaldığını ve bu kazaların %70’inin ölümle sonuçlandığını kanıtlıyor. Kazaların yanı sıra, Feline Immunodeficiency Virus (FIV) gibi bulaşıcı hastalıklar ve tedavi edilmediğinde ölümcül olabilen apseler, dışarıdaki kedilerin karşılaştığı diğer büyük tehditlerdir.

Kedilerin güvenliğini sağlamak, onları tamamen eve hapsetmek anlamına gelmemektedir.

Uzmanlar, 'catio' adı verilen açık hava kafeslerini veya bahçe çitlerine takılan ve kaçışı engelleyen silindir sistemlerini öneriyor. Bu yöntemler, kedilerin taze hava ve güneş ışığından yararlanırken güvende kalmalarını sağlar. Ayrıca, tasma eğitimi verilmiş kedilerle yapılan kontrollü yürüyüşler hayvanın refahını artırmada önemli bir rol oynuyor.

Ev içerisinde kedilerin doğal içgüdülerini tatmin edecek dikey tırmanma alanları, tırmalama yüzeyleri ve saklanma noktaları oluşturulması, fiziksel sağlık kadar ruhsal sağlığı da destekliyor.

Son yıllarda, evcil hayvan sahiplerinin kedilerini tamamen içeride tutma eğiliminin %36’dan %48’e yükselmesi, toplumsal bilincin arttığını gösteriyor. Kedileri birer aile ferdi olarak görüp onları dış dünyanın öngörülemez risklerinden korumak, sorumlu kedi sahipliğinin temel taşı haline geldi.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
