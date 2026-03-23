Uzmanlar Açıkladı: Kedinizin Daha Uzun Yaşamasının Basit Bir Yolu Var

Kameralı takip sistemleriyle elde edilen veriler, sokaktaki tehlikelerin boyutunu gözler önüne seriyor: Serbest gezen kedilerin %45'i düzenli olarak trafiğin yoğun olduğu yollardan geçmekte, %25'i ise bilmediği maddeleri tüketerek zehirlenme riskiyle karşı karşıya kalmakta. Ayrıca, drenaj boruları, yüksek çatılar ve diğer hayvanlarla girilen kavgalar ölümcül yaralanmaların başlıca kaynakları arasında yer alıyor.

Trafik kazaları, özellikle sekiz yaşına kadar olan kedilerde bir numaralı ölüm sebebi olarak kaydedilmiştir. Avrupa genelindeki istatistikler, serbest gezen kedilerin yaklaşık %20’sinin yaşamları boyunca bir araç çarpmasına maruz kaldığını ve bu kazaların %70’inin ölümle sonuçlandığını kanıtlıyor. Kazaların yanı sıra, Feline Immunodeficiency Virus (FIV) gibi bulaşıcı hastalıklar ve tedavi edilmediğinde ölümcül olabilen apseler, dışarıdaki kedilerin karşılaştığı diğer büyük tehditlerdir.