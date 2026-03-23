Uzmanlar Açıkladı: Kedinizin Daha Uzun Yaşamasının Basit Bir Yolu Var
Kaynak: https://www.independent.co.uk/life-st...
Araştırmacıların sunduğu son veriler, evcil kedilerin yaşam süresini uzatmanın en basit yolunun onları mülk sınırları içerisinde tutmak olduğunu ortaya koyuyor. Uzman tahminlerine göre, dışarıda serbestçe dolaşan kediler, kapalı veya korunaklı alanlarda yaşayan hemcinslerine kıyasla ortalama iki ila üç yıl daha kısa bir ömür sürüyor. Bu durum sadece yaban hayatı ve biyoçeşitlilik için değil, doğrudan evcil hayvanın sağlığı ve güvenliği için de kritik bir önem taşıyor.
Avustralya’da yapılan kapsamlı araştırmalar, kedi sahiplerinin yaklaşık üçte ikisinin dışarıda dolaşan bir kedisini trajik bir şekilde kaybettiğini gösteriyor.
Kedilerin güvenliğini sağlamak, onları tamamen eve hapsetmek anlamına gelmemektedir.
Ev içerisinde kedilerin doğal içgüdülerini tatmin edecek dikey tırmanma alanları, tırmalama yüzeyleri ve saklanma noktaları oluşturulması, fiziksel sağlık kadar ruhsal sağlığı da destekliyor.
2018'de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022'de tamamladım. 2024'te Ege Üniversitesi'nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio'da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum.
