Shakespeare'e Yapay Zeka Şoku! Yapay Zeka Dedektörlerinin Hatalı Tespitleri Tartışma Yarattı

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
23.03.2026 - 13:11

Son zamanlarda yapay zeka dedektörlerinin güvenilirliği sıkça tartışılıyor. Sosyal medyada birçok kişi bu durumdan şikayetçi. Çoğu kişi yıllar önce yazıldıkları makalelerin bile yapay zeka ürünü olarak işaretlendiğini belirtiliyor. Üstelik bu araçlar yalnızca güncel metinleri değil, 1776 tarihli ABD Bağımsızlık Bildirgesi’ni, Romeo ve Juliet gibi klasik eserleri de yanlış şekilde yapay zeka üretimi olarak tanımlayabiliyor. Peki bu yapay zeka intihal tespit araçlarına ne kadar güvenebiliriz? 

Çoğu kişi internet var olmadan önce bile yazdıkları makalelerin bu dedektörler tarafından büyük ölçüde yapay zeka ürünü olarak tanımlandığını belirtiyor.

Bazı kişiler ise, kendi yazdıkları kitapların yapay zeka modellerinin eğitimi sırasında kullanıldığını ve bu nedenle söz konusu dedektörlerin metinlerini yapay zeka ürünü olarak işaretlediğini iddia ediyor.

Bu tür araçlar genellikle cümle yapısı, tekrar oranı ve “yapay zeka benzeri” kelime kalıplarını analiz ettiği için eski resmi yazılarda daha çok hata yapıyor.

Kısacası kullandığınız dil ne kadar resmi ve düzenli olursa, bu araçların sizi yapay zeka ürünü olarak etiketlemesi o kadar kolay oluyor.

18. yüzyıl İngilizcesi, günümüz diline kıyasla çok daha resmi, tekrarlayan ve ağır bir anlatıma sahi olduğu için bu araçlar büyük yanılgıya düşüyor.

Bu dedektörlerin güvenilirliğini sorgulatan durum ise yazınızı "insanlaştırmak" için sizden para istemesi.

Okullarda intihali kontrol etme amacıyla bu araçların kullanılması öğrenciler için bir sorun teşgil ediyor.

Reklam
Yaşam Editörü
2018'de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022'de tamamladım. 2024'te Ege Üniversitesi'nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio'da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
