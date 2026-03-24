Sosyal Medyada ‘Kurgu’ İçerik Paylaşan Kişiye Adliye Mescidi Temizleme Cezası Verildi
Adana’da sokak röportajı yaptığı kişi tarafından 'Bir daha böyle giyinme. Ayağımda kelepçem var, seni delik deşik etmeyeyim' diye tehdit edildiği görüntüleri sanal medyada paylaşan İ.T., gözaltına alındı. İfadesinde, daha fazla izlenmek için olayı kurguladıklarını belirten İ.T.’ye, haftada 2 gün adliye mescidini temizleme cezası verildi.
Sanal medya hesabında içerik üreten İ.T., Seyhan ilçesinde 2 kişiyle yaptığı sokak röportajında, "İstanbullular mı daha misafirperver yoksa Diyarbakırlılar mı?" diye sordu.
Test
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
