Halk Arasında ''Ağlayan Gelin'' Adıyla Bilinen Bu Çiçeği Şehir Dışından Bile Görmeye Gelen Var!

51 yıl önce gelin olarak geldiği evde bu çiçeklerle tanışan Dağhan, o günden beri ters laleleri büyük bir titizlikle koruyor. 'Bu eve ilk adımımı attığımda bu çiçekler buradaydı,' diyen Dağhan, Alzheimer hastası annesine bakarken bir yandan da bu kadim bitkilere hayat veriyor. Yılda sadece 20 gün süren bu kısa ama büyüleyici dönem, mahalle sakinleri için baharın en özel müjdesi kabul ediliyor.