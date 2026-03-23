Halk Arasında ''Ağlayan Gelin'' Adıyla Bilinen Bu Çiçeği Şehir Dışından Bile Görmeye Gelen Var!

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
23.03.2026 - 17:08

Kütahya’nın Simav ilçesinde her bahar, doğanın en hüzünlü ama bir o kadar da zarif mucizelerinden biri yaşanıyor. Halk arasında 'Ağlayan Gelin' veya 'Hüzün Çiçeği' olarak adlandırılan ters laleler, Mart ve Nisan aylarında açarak bölgeyi adeta bir açık hava sergisine dönüştürüyor. Nadir bulunan bu tür, estetik görüntüsünün yanı sıra taşıdığı kültürel mirasla da görenleri kendine hayran bırakıyor.

Simav’ın Öreğler Mahallesi’nde yaşayan Habibe Dağhan’ın bahçesi, bu görsel şölenin merkez üssü konumunda.

51 yıl önce gelin olarak geldiği evde bu çiçeklerle tanışan Dağhan, o günden beri ters laleleri büyük bir titizlikle koruyor. 'Bu eve ilk adımımı attığımda bu çiçekler buradaydı,' diyen Dağhan, Alzheimer hastası annesine bakarken bir yandan da bu kadim bitkilere hayat veriyor. Yılda sadece 20 gün süren bu kısa ama büyüleyici dönem, mahalle sakinleri için baharın en özel müjdesi kabul ediliyor.

Ters lale sadece görsel bir güzellik değil, aynı zamanda Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğinin önemli bir parçası.

Tunceli'den Hakkari'ye kadar Doğu Anadolu’nun sarp dağlarında doğal olarak yetişen bu bitki, Simav’ın mikro klimasında da kendine hayat bulmuş durumda. Soğuk havaya karşı dirençli olan bitki, yaprakları donsa bile güneşin ilk ışıklarıyla yeniden canlanıyor. Ancak bu güzelliğin ağır bir sorumluluğu var: Endemik ve nesli tehlike altında bir tür olduğu için ters laleyi koparmanın cezası oldukça ağır.

Doğa tutkunları için yeni rota belli oldu.

Boyları 80 santimetreye kadar ulaşan ve her dalında altı adet turuncu-kırmızı çiçek barındıran bu bitkiler, artık şehir dışından gelen fotoğrafçıların ve doğa severlerin odağında. Habibe Dağhan, bu güzelliği paylaşmaktan çekinmiyor ve meraklılarını Simav’a davet ediyor: 'Uzaklara gitmenize gerek yok, gelin bu mucizeyi yerinde görün.'

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
