Antarktika’da Kalıcı Türk Üssü İçin Geri Sayım Başladı: Türkiye’nin ‘Beyaz Kıta’ Operasyonu

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
24.03.2026 - 14:56

Türkiye, son yıllarda kutup araştırmaları alanında attığı stratejik adımlarla küresel bilim ekosistemindeki varlığını güçlendirmeye devam ediyor. Bireysel akademik çalışmalarla başlayan süreç, günümüzde devlet düzeyinde yürütülen sistemli bir politikaya dönüşmüş durumda. Bu kapsamda gerçekleştirilen 10. Ulusal Antarktika Bilim Seferi, Ankara’nın 'Beyaz Kıta' üzerindeki kalıcı varlık gösterme iradesinin en somut göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Doç. Dr. Adnan Dal - AA

Antarktika, "barış ve bilime adanmış" bir statüde korunuyor.

Türkiye’nin kutup vizyonu, geçtiğimiz yıl kurulan Kutup Bölgeleri Koordinasyon Kurulu aracılığıyla hem kuzey hem de güney kutbunda eş zamanlı bir ilerleyişi öngörüyor. Ancak Arktik ve Antarktika bölgelerinin hukuki ve jeopolitik statüleri Türkiye’nin bu bölgelere yönelik stratejilerini de ayrıştırıyor. Arktik Bölgesi, kıyıdaş devletlerin egemenlik hakları, enerji kaynakları ve yeni ticaret rotaları üzerinden şekillenen bir rekabet alanı iken, Antarktika, 1959 tarihli Antarktika Anlaşmalar Sistemi ile 'barış ve bilime adanmış' bir statüde korunuyor.

Antarktika, uluslararası hukukta hiçbir devlete ait olmayan ancak belirli bir yönetim sistemine tabi olan bir bölge niteliği taşıyor.

Kıta üzerindeki kararlarda oy hakkı bulunan 'danışman ülke' statüsüne geçmeyi hedefleyen Türkiye, bu doğrultuda kalıcı bilim üssü kurma motivasyonunu dış politikasının merkezine yerleştiriyor. Bu hedef, sadece teknik bir altyapı çalışması değil, aynı zamanda küresel sorunların çözümünde aktif rol almayı öngören bir 'bilim diplomasisi' hamlesi olarak tanımlanıyor. İklim değişikliği, salgın hastalıklar ve çevresel krizler gibi insanlığı tehdit eden unsurlara karşı üretilecek bilimsel çözümler, Türkiye’nin uluslararası imajını ve güven inşa edici pozisyonunu pekiştiriyor.

Türkiye’nin Antarktika’daki faaliyetleri, son dönemde bölgesel krizlerde üstlendiği 'arabulucu' rolüyle de paralellik gösteriyor. Tahıl koridoru ve bölgesel barışın tesisi gibi diplomatik başarılara, Beyaz Kıta’daki bilimsel yetkinliğin eklenmesi Türkiye’nin uluslararası sistemin ana aktörlerinden biri olma stratejisini destekliyor. Kıtada kurulacak kalıcı Türk üssü, hem uluslararası iş birliği çabalarına somut katkı sunacak hem de Türkiye’nin küresel ölçekteki bilimsel otoritesini tescilleyecektir.

Bu stratejik hamleler, Türkiye’nin sadece bölgesel değil, küresel düzeydeki sorun alanlarında da inisiyatif alan bir güç olma kararlılığını simgeliyor.

2018'de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022'de tamamladım. 2024'te Ege Üniversitesi'nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio'da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
