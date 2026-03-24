Antarktika’da Kalıcı Türk Üssü İçin Geri Sayım Başladı: Türkiye’nin ‘Beyaz Kıta’ Operasyonu

Türkiye’nin Antarktika’daki faaliyetleri, son dönemde bölgesel krizlerde üstlendiği 'arabulucu' rolüyle de paralellik gösteriyor. Tahıl koridoru ve bölgesel barışın tesisi gibi diplomatik başarılara, Beyaz Kıta’daki bilimsel yetkinliğin eklenmesi Türkiye’nin uluslararası sistemin ana aktörlerinden biri olma stratejisini destekliyor. Kıtada kurulacak kalıcı Türk üssü, hem uluslararası iş birliği çabalarına somut katkı sunacak hem de Türkiye’nin küresel ölçekteki bilimsel otoritesini tescilleyecektir.

Bu stratejik hamleler, Türkiye’nin sadece bölgesel değil, küresel düzeydeki sorun alanlarında da inisiyatif alan bir güç olma kararlılığını simgeliyor.