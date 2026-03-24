İstanbul'un Can Damarında Sevindiren Haber: Son Yağışlarla Barajda Doluluk Yüzde 100'e Ulaştı

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
24.03.2026 - 14:07

Düzce’de tarımsal sulama faaliyetlerinde kritik bir rol üstlenen ve İstanbul’un içme suyu ihtiyacının karşılanmasında stratejik öneme sahip olan Hasanlar Barajı, son dönemde gerçekleşen yoğun yağışlarla birlikte tam kapasiteye ulaştı. Küçük Melen Çayı üzerinde 1972 yılında sulama ve taşkın kontrolü amacıyla inşa edilen dev yapı, 80 metre yüksekliği ve 1 milyon 651 bin metreküp su depolama kapasitesiyle bölgenin en büyük su rezervi olma özelliğini koruyor.

Bu baraj kentteki aktif tarım arazilerinin yüzde 45’ine su temin ediyor.

Melen Havzası içerisinde konumlanan Hasanlar Barajı, Düzce Ovası’nda yürütülen tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliği açısından hayati bir önem taşıyor. Kentteki aktif tarım arazilerinin yüzde 45’ine su temin eden baraj, toplamda 26 bin 450 hektarlık bir alanda sulama hizmeti veriyor. Ocak ayı verilerine göre, baraj gölü havzasına düşen yağış miktarı son 35 yılın ortalamasını üçe katlayarak tarihi bir seviyeye ulaştı. Mevcut doluluk oranı, ilkbahar döneminde bölgede herhangi bir su sıkıntısı yaşanmayacağına dair güçlü bir gösterge olarak kabul ediliyor.

Barajdaki doluluk oranları iyimser bir tablo çizse de uzmanlar yağışın miktarından ziyade yeryüzüne düşüş biçimine dikkat çekiyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Oktay Yıldız, ani ve düzensiz yağışların bitki örtüsüne fayda sağlamadığını, aksine yüzeysel akışla kaybolduğunu vurguladı. Akademik çalışmalarda yağış dağılımının toplam miktardan daha kritik olduğunu belirten Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

'Toplam yağış oranları şu an için olumlu görünse de bu durum mutlak bir kuraklık riskinin ortadan kalktığı anlamına gelmez. Nisan, mayıs ve haziran aylarında beklenen yağışların gerçekleşmemesi durumunda tarımsal kuraklık riski yeniden gündeme gelebilir. Bitkilerin büyüme döneminde su bolluğu yaşanabilmesi için mevcut yağış seyrinin ilkbaharda da devam etmesi gerekmektedir.'

Hasanlar Barajı'ndaki su seviyesi anlık olarak takip edilirken, yetkililer suyun verimli kullanımı ve mevsimsel dağılımın izlenmesi konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
