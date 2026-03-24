İstanbul'un Can Damarında Sevindiren Haber: Son Yağışlarla Barajda Doluluk Yüzde 100'e Ulaştı

Melen Havzası içerisinde konumlanan Hasanlar Barajı, Düzce Ovası’nda yürütülen tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliği açısından hayati bir önem taşıyor. Kentteki aktif tarım arazilerinin yüzde 45’ine su temin eden baraj, toplamda 26 bin 450 hektarlık bir alanda sulama hizmeti veriyor. Ocak ayı verilerine göre, baraj gölü havzasına düşen yağış miktarı son 35 yılın ortalamasını üçe katlayarak tarihi bir seviyeye ulaştı. Mevcut doluluk oranı, ilkbahar döneminde bölgede herhangi bir su sıkıntısı yaşanmayacağına dair güçlü bir gösterge olarak kabul ediliyor.