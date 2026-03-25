Dünyada Trafik Işığı Olmayan Tek Ülke: Trafikteki Görgü Kurallarıyla Herkesi İmrendiriyor

Ülkenin trafik ışıklarıyla olan tarihsel süreci 1995 yılında başkent Thimphu’da gerçekleştirilen bir pilot uygulama ile şekillenmiştir. Dönemin teknolojik gereklilikleri doğrultusunda kurulan ilk trafik ışığı seti, yerel halk tarafından 'Yersiz, mekanik ve ruhsuz' olarak nitelendirilmiş. Bu trafik ışıkları toplumsal dokuya uyum sağlamadığı gerekçesiyle yoğun eleştiri toplamıştır. Vatandaşların bir makine yerine insan etkileşimini talep etmesi üzerine, kurulan sistem sadece 24 saat sonra sökülerek geleneksel yönteme geri dönülmüştür.