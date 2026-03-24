Bu Mantarı Gören Altın Bulmuş Gibi Seviniyor: Kilosu 9 Bin TL'ye Kadar Çıkıyor

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
24.03.2026 - 16:54

Burdur’un Bucak ilçesinde, bahar aylarının gelmesi ve yağışların etkisini göstermesiyle birlikte doğada kendiliğinden yetişen kuzugöbeği mantarı hasadı başladı. Bölge halkı için önemli bir ekonomik değer taşıyan bu özel mantar türü, yüksek rakımlı ormanlık alanlarda vatandaşlar tarafından titizlikle toplanıyor.

Reklam

Mantarın oluşumunda rakım ve iklim koşulları belirleyici oluyor

Deniz seviyesinden yaklaşık 200 metre yükseklikte görülmeye başlayan kuzugöbeği mantarı, mevsimsel şartlara bağlı olarak haziran ayına kadar 1600 metre rakıma kadar ulaşıyor. Mart, nisan ve mayıs aylarında yoğunlaşan toplama faaliyetleri, özellikle Katran Dağı, Sazak ve Aziziye mevkilerinde yoğunluk kazanıyor. Hem taze tüketime uygun olan hem de kurutularak muhafaza edilebilen bu ürün, bölgedeki orman köylüleri için kritik bir geçim kaynağı niteliği taşıyor.

Yöre halkı için hem geçim hem motivasyon kaynağı oluyor

Günlerini sarp arazilerde mantar arayarak geçiren vatandaşlar, bu süreci 'altın arayışına' benzetiyor. Bölge sakinlerinden Mehmet Kızıl, günlük verimin hava şartlarına göre birkaç adet ile 3 kilogram arasında değiştiğini ifade ederek, bu faaliyetin ekonomik getirisinin yanı sıra büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu vurguluyor. Doğanın sunduğu bu doğal sermaye, bölge ekonomisine canlılık katarken, mantar tutkunları için de her yıl tekrarlanan geleneksel bir heyecana dönüşüyor.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
