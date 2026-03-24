Bu Mantarı Gören Altın Bulmuş Gibi Seviniyor: Kilosu 9 Bin TL'ye Kadar Çıkıyor

Günlerini sarp arazilerde mantar arayarak geçiren vatandaşlar, bu süreci 'altın arayışına' benzetiyor. Bölge sakinlerinden Mehmet Kızıl, günlük verimin hava şartlarına göre birkaç adet ile 3 kilogram arasında değiştiğini ifade ederek, bu faaliyetin ekonomik getirisinin yanı sıra büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu vurguluyor. Doğanın sunduğu bu doğal sermaye, bölge ekonomisine canlılık katarken, mantar tutkunları için de her yıl tekrarlanan geleneksel bir heyecana dönüşüyor.