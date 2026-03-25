Kanada’dan Türk Vatandaşlarına Yönelik ‘Hızlı Vize’ Açıklaması

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.03.2026 - 13:05

Son dönemde Türk vatandaşlarının Kanada vize başvurularının işleme alınmadan toplu halde iade edildiği yönündeki iddialar, seyahat planı yapan binlerce kişide büyük bir tedirginliğe yol açtı. Söz konusu iddialar sosyal medyada yayılınca Kanada'dan açıklama geldi. Türkiye gazetesinden Müzeyyen Bıyık'ın haberine göre Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanlığı (IRCC) Sözcüsü Matthew Krupovich, Türk vatandaşlarına yönelik hızlı vize detaylarını paylaştı. 

Kanada'dan 'hızlı vize' açıklaması.

Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanlığı (IRCC) Sözcüsü Matthew Krupovich, 'CAN+' (hızlı vize) sistemine dair açıklamalarda bulundu. Türk vatandaşlarına yönelik 'toplu ret' iddiaları artarken Krupovich sistemin detaylarını anlattı.  Krupovich, bu sistemin bir 'otomatik onay' mekanizması olmadığını, aksine belirli şartları taşıyan yolcular için bir öncelik koridoru olduğunu vurguladı.

Türk vatandaşlarına yönelik vizeyi kolaylaştıran sisteme dair konuşan yetkili isim, şunları dedi:

'Daha önce Kanada veya Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret etmiş olan ve şartları karşılayan Türkiye'den gelen yolcular, Kanada'nın CAN+ girişimi sayesinde daha hızlı vize işlemlerinden yararlanabilirler. Bu girişim kapsamında Kanada son 10 yıl içinde Kanada geçici ikamet vizesi (TRV) ve/veya geçerli Amerika Birleşik Devletleri göçmen olmayan vizesine sahip olan Türk vatandaşlarının işlemlerini hızlandırmaktadır. Türkiye vatandaşlarının CAN+ işlemleri kapsamında değerlendirilmesi için standart vize başvurusu yapmaktan başka herhangi bir işlem yapmaları gerekmemektedir.'

Kimler Kanada'dan hızlı vize alabilir?

Bakanlık sözcüsünün aktardığı bilgilere göre, CAN+ sisteminden yararlanmak için ek bir başvuruya gerek duyulmuyor. Sistem, aşağıdaki iki kriterden birini karşılayan Türk vatandaşlarını otomatik olarak öncelikli kategoriye alıyor:

Bu kriterleri karşılayan başvuru sahiplerinin dosyaları, standart süreçlere göre çok daha hızlı bir şekilde sonuçlandırılıyor. Bakanlık, iddia edilenin aksine dosyaların keyfi olarak iade edilmediğini, sistemin verimliliği artırmak üzere kurgulandığını belirtti.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
