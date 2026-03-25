Kanada’dan Türk Vatandaşlarına Yönelik ‘Hızlı Vize’ Açıklaması

Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanlığı (IRCC) Sözcüsü Matthew Krupovich, 'CAN+' (hızlı vize) sistemine dair açıklamalarda bulundu. Türk vatandaşlarına yönelik 'toplu ret' iddiaları artarken Krupovich sistemin detaylarını anlattı. Krupovich, bu sistemin bir 'otomatik onay' mekanizması olmadığını, aksine belirli şartları taşıyan yolcular için bir öncelik koridoru olduğunu vurguladı.

Türk vatandaşlarına yönelik vizeyi kolaylaştıran sisteme dair konuşan yetkili isim, şunları dedi:

'Daha önce Kanada veya Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret etmiş olan ve şartları karşılayan Türkiye'den gelen yolcular, Kanada'nın CAN+ girişimi sayesinde daha hızlı vize işlemlerinden yararlanabilirler. Bu girişim kapsamında Kanada son 10 yıl içinde Kanada geçici ikamet vizesi (TRV) ve/veya geçerli Amerika Birleşik Devletleri göçmen olmayan vizesine sahip olan Türk vatandaşlarının işlemlerini hızlandırmaktadır. Türkiye vatandaşlarının CAN+ işlemleri kapsamında değerlendirilmesi için standart vize başvurusu yapmaktan başka herhangi bir işlem yapmaları gerekmemektedir.'