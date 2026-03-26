Elemana En Çok İhtiyaç Duyan Sektörler Belli Oldu

İŞKUR verilerine göre en çok elemana ihtiyaç duyulan sektörler belli oldu. Hizmet, satış, tekstil, imalat sanayi listenin başında yer aldı. Metal mamuller montaj işçisi, konfeksiyon işçisi, kadın terzisi, market elemanı ve müşteri temsilcisi gibi meslekler de listedeki yerini aldı.

İlk 10 meslekte toplam 9 bin 756 kişi kursa katıldı. Bu rakam toplam kursiyerlerin yüzde 60’ını oluşturdu. İşbaşı eğitim programlarında tekstil ve müşteri hizmetleri ilk sırada yer alırken en fazla katılım 9 bin 200 kişiyle konfeksiyon işçisi mesleğinde oldu. Makineci (dikiş) ve müşteri hizmetleri görevlisi ise yoğun ilgi gören alanlardan.

İŞKUR ödemesi ne kadar?

İŞKUR’un istihdam garantili programlarında günlük ödemeleri 850-1105 TL arasında.