Elemana En Çok İhtiyaç Duyan Sektörler Belli Oldu

Elemana En Çok İhtiyaç Duyan Sektörler Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.03.2026 - 08:15

İŞKUR verilerine göre elemana en çok ihtiyaç duyan sektörler belli oldu. Kurumun mesleki eğitim kurslarında en fazla katılım ‘çağrı merkezi elemanı’ kurslarına oldu. Perakende satış elemanı ikinci sırada yer alırken kablo ağı bantlama ağı elemanı kursları ikinci sırada yer aldı. 

En çok eleman açığı olan sektörler belli oldu.

En çok eleman açığı olan sektörler belli oldu.

İŞKUR verilerine göre en çok elemana ihtiyaç duyulan sektörler belli oldu. Hizmet, satış, tekstil, imalat sanayi listenin başında yer aldı. Metal mamuller montaj işçisi, konfeksiyon işçisi, kadın terzisi, market elemanı ve müşteri temsilcisi gibi meslekler de listedeki yerini aldı. 

İlk 10 meslekte toplam 9 bin 756 kişi kursa katıldı. Bu rakam toplam kursiyerlerin yüzde 60’ını oluşturdu. İşbaşı eğitim programlarında tekstil ve müşteri hizmetleri ilk sırada yer alırken en fazla katılım 9 bin 200 kişiyle konfeksiyon işçisi mesleğinde oldu. Makineci (dikiş) ve müşteri hizmetleri görevlisi ise yoğun ilgi gören alanlardan.

İŞKUR ödemesi ne kadar?

İŞKUR’un istihdam garantili programlarında günlük ödemeleri 850-1105 TL arasında.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
