Meteoroloji Kuvvetli Kar Yağacak Kentleri Açıkladı

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.03.2026 - 07:56

Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 26 Mart Perşembe hava tahmin raporunu paylaştı. Nisan ayı için geri sayım başlarken Meteoroloji'den kar uyarısı geldi. Bugün 6 kentte kar yağışı bekleniyor. İşte bugünün hava raporu!

Meteoroloji kar yağacak kentleri açıkladı.

26 Mart Perşembe hava durumu belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugünün hava tahmin raporunu paylaştı. Ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Sivas, Kayseri, Niğde ve Karaman çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. 

Nisan ayına adım adım yaklaşırken bugün 6 kentte kar yağışı olacağı bildirildi. Meteoroloji'nin haritasında Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır, Muş, Bitlis'te kuvvetli kar yağışının olacağını açıkladı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Yağışların gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.'

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
