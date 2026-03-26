Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan APP plaka açıklaması.

Milyonlarca araç sahibi ‘Amerikan Press Plaka’ (APP) olarak bilinen standart dışı plakaların yasaklanmasıyla büyük panik yaşadı. Geçen haftalarda plakala basım atölyelerinde uzun kuyruk oluştu. 1 Nisan’a kadar ceza kesilmeyeceği açıklanırken bu tarihten sonra 140 bin TL ceza kesileceği ve sürücü belgesine 30 gün süreyle el konulacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, APP plaka ile ilgili konuştu.

Erdoğan, 'Son günlerde araç sahiplerinin serzenişlerine sebep olan plaka, görüntü ve ses sistemleriyle ilgili uygulama sürecinin vatandaşlarımızda yeni mağduriyetlere yol açmadan çok dikkatli yönetilmesi noktasında İçişleri Bakanlığımızı talimatlandırdık” dedi.