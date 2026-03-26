Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan APP Plaka Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan APP Plaka Açıklaması

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.03.2026 - 07:18

APP plaka adı verilen standart dışı plakalar yasaklandı. APP plakaya sahip olan vatandaşların 1 Nisan tarihine kadar söz konusu plakalarını değiştirmesi istendi. Bu tarihten sonra da APP plaka kullanan sürücüleri ağır para cezası beklerken Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, APP plaka ile ilgili konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan APP plaka açıklaması.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan APP plaka açıklaması.

Milyonlarca araç sahibi ‘Amerikan Press Plaka’ (APP) olarak bilinen standart dışı plakaların yasaklanmasıyla büyük panik yaşadı. Geçen haftalarda plakala basım atölyelerinde uzun kuyruk oluştu. 1 Nisan’a kadar ceza kesilmeyeceği açıklanırken bu tarihten sonra 140 bin TL ceza kesileceği ve sürücü belgesine 30 gün süreyle el konulacağı belirtildi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, APP plaka ile ilgili konuştu.

Erdoğan, 'Son günlerde araç sahiplerinin serzenişlerine sebep olan plaka, görüntü ve ses sistemleriyle ilgili uygulama sürecinin vatandaşlarımızda yeni mağduriyetlere yol açmadan çok dikkatli yönetilmesi noktasında İçişleri Bakanlığımızı talimatlandırdık” dedi.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
