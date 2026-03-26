Türk Gemisine Saldırı! İstanbul Boğazı’na 26 Kilometre Kala Vuruldu

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.03.2026 - 08:41

İstanbul merkezli Pergamon Denizcilik’e ait ham petrol tankeri Altura’ya saldırı düzenlendi. HaberDenizde’den Çelik Çelikyaman’ın haberine göre gemi, İstanbul Boğazı’na 14 mil kala drone ve insansız deniz aracı (İDA) ile vuruldu.

Türk gemisi İstanbul Boğazı’na yaklaşırken vuruldu.

Rusya’dan yolan çıkan Türk gemisine saldırı düzenlendi. İstanbul merkezli Pergamon Denizcilik’e ait Altura isimli petrol tankeri insansız deniz aracı (İDA) ve insansız hava aracı (İHA) ile vuruldu. Tankerin köprüsünde patlama meydana gelirken geminin su aldığı ortaya çıktı. 

Gemide 140 bin ton petrol ve 27 türk mürettabatın bulunduğu öğrenildi. Saldırının arından gemiden yardım çağrısı yapıldı. Kıyı Emniyeti’ne ait ekipler olay yerine doğru hareket etti. 

Öte yandan ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle gemiyi ağır yaptırım altına aldığı belirtildi.

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
