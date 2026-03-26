Haberler
Ekonomi
Para Transferinde Yeni Dönem: Saat 22.00'den Sonra Bunu Yapamayacaksınız!

Para Transferinde Yeni Dönem: Saat 22.00'den Sonra Bunu Yapamayacaksınız!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.03.2026 - 09:47

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), son dönemde artış gösteren dijital dolandırıcılık vakalarına karşı radikal bir güvenlik adımını devreye aldı. Özellikle kullanıcıların uykuda olduğu saatleri hedef seçen siber saldırganların önünü kesmek amacıyla yeni özellikler devreye girdi. Gece 22.00–06.00 saatleri arasında yapılan para transferlerinde çipli kimlik ve telefonun NFC özelliğiyle doğrulama şartı getirildi. 

Kaynak: TGRT Haber/Cem Küçük

Saat 22.00-06.00 saatleri arasında yapılacak para transferlerine yeni şartlar geldi.

Saat 22.00-06.00 saatleri arasında yapılacak para transferlerine yeni şartlar geldi.

Mobil bankacılığın yaygınlaşması ve kredi kartı limitlerinin yükselmesiyle birlikte, dolandırıcıların yeni rotası gece yarısı yapılan yetkisiz nakit çekimleri olmuştu. BDDK, bankalara gönderdiği talimatla bu sızıntıların önüne geçmek için 22.00 ile 06.00 saatleri arasını korumaya aldı.

Yeni düzenlemeye göre; bu saat diliminde kredi kartından nakit avans çekmek isteyenlerin, işlemi tamamlayabilmesi için yeni nesil çipli kimlik kartlarını telefonlarına fiziksel olarak okutmaları gerekecek.

Belirli saatlerde para transferinde çipli kimlik kartı zorunlu olacak.

Belirli saatlerde para transferinde çipli kimlik kartı zorunlu olacak.

Kimlik onayının yapılabilmesi için kullanıcının akıllı telefonunda NFC (Yakın Alan İletişimi) özelliğinin bulunması şart koşuluyor. Eğer telefonunuzda NFC özelliği yoksa veya yanınızda çipli kimlik kartınız bulunmuyorsa, gece saat 22.00'den sabah 08.00'e kadar nakit avans işlemi gerçekleştiremeyeceksiniz.

Bu önlemle birlikte, kart bilgileri ele geçirilse dahi fiziksel kimlik kartı ve NFC onayı olmadan hesapların boşaltılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Cem Küçük'ün konuyla ilgili sözlerine buradan ulaşabilirsiniz:

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024'ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
