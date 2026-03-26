Para Transferinde Yeni Dönem: Saat 22.00'den Sonra Bunu Yapamayacaksınız!

Mobil bankacılığın yaygınlaşması ve kredi kartı limitlerinin yükselmesiyle birlikte, dolandırıcıların yeni rotası gece yarısı yapılan yetkisiz nakit çekimleri olmuştu. BDDK, bankalara gönderdiği talimatla bu sızıntıların önüne geçmek için 22.00 ile 06.00 saatleri arasını korumaya aldı.

Yeni düzenlemeye göre; bu saat diliminde kredi kartından nakit avans çekmek isteyenlerin, işlemi tamamlayabilmesi için yeni nesil çipli kimlik kartlarını telefonlarına fiziksel olarak okutmaları gerekecek.