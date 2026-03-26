Haberler
Gündem
Beyaz Saray Şifreli Bir Mesaj Yayınladı, Kimse Çözemedi

Amerika Birleşik Devletleri
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
26.03.2026 - 08:31

ABD, İsrail ile birlikte İran’a yönelik saldırılarına devam ediyor. Donald Trump barış görüşmelerinin başladığına dair açıklamalar yapsa da İran tarafı bu iddiaları yalanlıyor. Tüm bu gelişmeler yaşanırken, ABD’de Beyaz Saray’ın X (Twitter) hesabından gizemli bir video paylaşımı yapıldı. 4 saniyelik videoda siyah bir ekran üzerinden bazı kısa görüntüler yer aldı. Ancak sosyal medya kullanıcıları, bu görüntülerin ne anlama geldiğini çözemedi.

Beyaz Saray hesabından yapılan gizemli paylaşım 👇

Kimsenin çözemediği paylaşıma gelen bazı yorumlar ise şöyle; 👇

'Bunu bana Kamala Harris'mişim gibi açıklayın.'

"Sıradan bir Çarşamba gecesi, hiçbir sebep yokken Beyaz Saray." 👇

'İkinci resmi okuyabilen var mı? Orada kesinlikle kelimeler var.'

'Bunun sadece bir noktayı kanıtlamak için yapıldığından eminim; o da insanların en basit saçmalıklara bile kızacağı gerçeği.

Bu 'kodu' Trump göndermedi. Sadece yüksek frekanslı bir gürültü bu.

Muhtemelen şu an biz konuşurken Beyaz Saray'daki görevli koltuğuna oturmuş, paylaştıkları her şeyden rahatsızlık duyan siz mızmız bebeklere gülüyordur.'

'Ülke savaşta kalmaya devam ederken ve fiyatlar artmaya devam ediyorken, Beyaz Saray bu gece internette gizemli saçmalıklar paylaşıyor.

Aptallar ve kaybedenlerle dolu bir yönetim.'

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
