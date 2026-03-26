article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Orta Doğu’daki Savaş Nedeniyle Tüm Dünyada İnternet Kesintisi Olabilir mi?

İsmail Kahraman
26.03.2026 - 09:51

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırılar devam ederken, İran ise karşılık olarak Körfez ülkelerini bombalamaya başlamıştı. İran, Suudi Arabistan, BAE, Katar gibi ülkelerdeki ABD üslerini füzelerle hedef aldı. İran ayrıca dünyanın en önemli su yollarından biri olan Hürmüz Boğazı’ndan da geçişi durdurdu. ABD’nin, özellikle petrol fiyatlarını artıran Hürmüz Boğazı’ndaki kontrolü ele geçirmek için karadan askeri çıkarma yapabileceği iddia ediliyor.

Orta Doğu’da savaş devam ederken, tüm dünyanın internetsiz kalma tehlikesi yaşadığı da iddia edildi. Küresel internet fiber optik kablolarının 5’te 1’i Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz’de bulunuyor. Bu kabloların hedef alınması halinde dünyada geniş çaplı internet kesintileri meydana gelebilir.

Kaynak: Habertürk TV

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Orta Doğu’da savaşın tüm dünyayı dijital karanlığa sürükleyebileceği ortaya çıktı.

Savaş, petrol fiyatlarını artırarak şimdiden tüm dünyada ekonomik olarak zor günlerin yaşanmasına neden oldu. Ancak daha da kötü günler kapıda olabilir.

Küresel internet fiber optik kablolarının çok büyük bölümü su altından geçiyor. Bu kabloların 5’te 1’lik kısmı Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz’de bulunuyor.

Su altı fiber optik kablolarının hedef alınması durumunda dünyada geniş çaplı internet kesintilerinin meydana gelebileceği iddia ediliyor.

Habertürk TV’de yer alan bilgiler 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın