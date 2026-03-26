Orta Doğu’daki Savaş Nedeniyle Tüm Dünyada İnternet Kesintisi Olabilir mi?

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırılar devam ederken, İran ise karşılık olarak Körfez ülkelerini bombalamaya başlamıştı. İran, Suudi Arabistan, BAE, Katar gibi ülkelerdeki ABD üslerini füzelerle hedef aldı. İran ayrıca dünyanın en önemli su yollarından biri olan Hürmüz Boğazı’ndan da geçişi durdurdu. ABD’nin, özellikle petrol fiyatlarını artıran Hürmüz Boğazı’ndaki kontrolü ele geçirmek için karadan askeri çıkarma yapabileceği iddia ediliyor.

Orta Doğu’da savaş devam ederken, tüm dünyanın internetsiz kalma tehlikesi yaşadığı da iddia edildi. Küresel internet fiber optik kablolarının 5’te 1’i Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz’de bulunuyor. Bu kabloların hedef alınması halinde dünyada geniş çaplı internet kesintileri meydana gelebilir.

Kaynak: Habertürk TV