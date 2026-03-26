Üst Üste Gelen Zamlar Sonrasında Motorinde İndirim Olacağı İddia Edildi

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
26.03.2026 - 09:12

İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatması sonrasında dünyada petrol fiyatları son ayların en yüksek seviyesine ulaştı. Petrol fiyatlarının artmasıyla birlikte akaryakıt fiyatlarında da dalgalanmalar yaşanıyor. Türkiye’de motorin fiyatlarına üst üste gelen zamlar sonrasında litre fiyatı 70 lirayı geçmişti. Sektör kaynaklarına göre motorinde bu gece ise indirim olacak. Motorinde beklenen indirim ise 5,44 lira.

Kaynak: NTV

Ham petrolün arzında yaşanan sıkıntılar nedeniyle akaryakıt fiyatlarına üst üste zam gelmişti.

Türkiye’de akaryakıtın enflasyon üzerindeki etkisini düşürmek için eşel mobil sistemine geçilmişti. Yeni sisteme rağmen zamlar sonrasında motorin fiyatları 70 lirayı geçmişti.

NTV’de yer alan habere göre, motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 5,44 lira indirim yapılması planlanıyor. Motorin fiyatları yapılacak indirimle birlikte İstanbul'da litresi 68,54 liraya, Ankara'da 69,68 liraya, İzmir'de ise 69,95 liraya gerileyecek. Doğu illerinde 71,40 lira seviyelerinden satılacak.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
