Üst Üste Gelen Zamlar Sonrasında Motorinde İndirim Olacağı İddia Edildi

Türkiye’de akaryakıtın enflasyon üzerindeki etkisini düşürmek için eşel mobil sistemine geçilmişti. Yeni sisteme rağmen zamlar sonrasında motorin fiyatları 70 lirayı geçmişti.

NTV’de yer alan habere göre, motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 5,44 lira indirim yapılması planlanıyor. Motorin fiyatları yapılacak indirimle birlikte İstanbul'da litresi 68,54 liraya, Ankara'da 69,68 liraya, İzmir'de ise 69,95 liraya gerileyecek. Doğu illerinde 71,40 lira seviyelerinden satılacak.