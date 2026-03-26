Avustralya, İran Vatandaşlarının Ülkeye Girişini Yasakladı

DW Türkçe’nin aktardığına göre, Avustralya hükümeti vizeleri olsa bile İran vatandaşlarının ülkeye girmelerine izin vermeyecek.

Ülkeye giren bazı İranlıların vize süreleri dolduktan sonra savaş gerekçesiyle ülkelerine dönmek istemeyebileceğini ifade eden Avustralya İçişleri Bakanlığı, bu riski ortadan kaldırmak için söz konusu seyahat yasağını getirdiklerini belirtti.

Yasak 6 ay boyunca devam edecek ve yaklaşık 7 bin İran vatandaşının karardan etkilenmesi bekleniyor.

Bakanlık, İran kökenli Avustralya vatandaşlarının anne-baba gibi yakın akrabaları için ise belirli durumlarda istisnai seyahat izinleri verilebileceğini duyurdu.

Avustralya hükümetinin verilerine göre, bu ülkede ikamet eden 85 binden fazla İran doğumlu kişi bulunuyor. Bu kişilerin önemli bölümü Sydney ve Melbourne gibi büyük kentlerde yaşıyor.