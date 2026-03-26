article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Avustralya, İran Vatandaşlarının Ülkeye Girişini Yasakladı

Avustralya
26.03.2026 - 12:27

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı savaş sonrasında Avustralya hükümeti ilginç bir karar aldı. Hükümet, İran vatandaşlarının turist veya çalışma vizesi olsa dahi ülkeye girişine izin verilmeyeceğini açıkladı. Gerekçe olarak ise İran vatandaşlarının vize sürelerinin dolması durumunda ülkeye dönüş yapmama riskleri olduğu belirtildi.

Kaynak: DW Türkçe

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
ABD ve İsrail ile savaşta olan İran’ın vatandaşlarına yönelik olarak Avustralya’dan ilginç bir karar geldi.

DW Türkçe’nin aktardığına göre, Avustralya hükümeti vizeleri olsa bile İran vatandaşlarının ülkeye girmelerine izin vermeyecek.

Ülkeye giren bazı İranlıların vize süreleri dolduktan sonra savaş gerekçesiyle ülkelerine dönmek istemeyebileceğini ifade eden Avustralya İçişleri Bakanlığı, bu riski ortadan kaldırmak için söz konusu seyahat yasağını getirdiklerini belirtti.

Yasak 6 ay boyunca devam edecek ve yaklaşık 7 bin İran vatandaşının karardan etkilenmesi bekleniyor.

Bakanlık, İran kökenli Avustralya vatandaşlarının anne-baba gibi yakın akrabaları için ise belirli durumlarda istisnai seyahat izinleri verilebileceğini duyurdu.

Avustralya hükümetinin verilerine göre, bu ülkede ikamet eden 85 binden fazla İran doğumlu kişi bulunuyor. Bu kişilerin önemli bölümü Sydney ve Melbourne gibi büyük kentlerde yaşıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın