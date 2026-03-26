article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Cem Küçük Yasaklı Madde Operasyonunda Bir Kadın Spikerin Gözaltına Alındığını Açıkladı

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.03.2026 - 11:18

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasaklı madde soruşturmasında yeni gözaltılar yaşanırken gazeteci Cem Küçük dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Küçük, bir kadın spikerin daha operasyonda alındığını açıkladı. İsim vermeyen Cem Küçük, 'Bir spiker arkadaşımız da alındı. Tertemiz çıktı. Milli ve manevi değerlere de bağlı. Operasyonlar gizli yapılmalı, pozitif çıkarsa açıkla.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cem Küçük'ün açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz:

Cem Küçük'ten yasaklı madde operasyonuna dair dikkat çeken sözler.

Gazeteci Cem Küçük, TGRT Haber'de yayımlanan Medya Kritik programında açıklamalarda bulundu. Yasaklı madde operasyonuna dair konuşan Küçük, bir kadın spikerin daha gözaltına alındığını söyledi. İsmini açıklamayan Cem Küçük, 'Adını istemedi, 'sakın verme' dedi' diye konuştu. 

Cem Küçük'ün açıklamaları şöyle:

'İsim vermeyeyim, geçenlerde bir eski spiker arkadaşlarımızdan biri de alındı. Yani kızın hiçbir şeyle alakası yok. Düzgün hayatını yaşayan biri. Yani saçma sapan adamlardan biri adını veriyor herhalde kişisel husumet sebebiyle. Kız gidiyor, tertemiz çıkıyor, hiçbir şey yok. Zaten ömrü boyunca da kullanmayan ve hakikaten milli manevi değerlere de bağlı bir... Ha milli manevi değerlere bağlı olup, öyle görünüp ne olanları da gördüğümüz için, hani onu çok dikkate almıyorum. O tür herkes milli manevi değere sahip gibi görünüp başka türlü olabilir. Ama o kız şimdi o gün bugündür iş bulamıyor ve tertemiz çıktı.'

Cem Küçük, operasyonların gizli yapılması gerektiğine dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

'İş bulmaya çalışıyor, kendi bir şey yapmaya çalışıyor, annesine bakıyor, bir şey yapıyor. Varsa böyle bir iddia, gizli alırsın, bunun ifadesini, diyelim ki testini yaparsın; çıkarsa pozitif tamam işlemini yaparsın. Ama olmadığı zaman büyük mağduriyet oluşuyor. Bunu Oktay Kaynarca için de gördük, başkaları için de gördük.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın