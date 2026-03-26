Cem Küçük Yasaklı Madde Operasyonunda Bir Kadın Spikerin Gözaltına Alındığını Açıkladı

Gazeteci Cem Küçük, TGRT Haber'de yayımlanan Medya Kritik programında açıklamalarda bulundu. Yasaklı madde operasyonuna dair konuşan Küçük, bir kadın spikerin daha gözaltına alındığını söyledi. İsmini açıklamayan Cem Küçük, 'Adını istemedi, 'sakın verme' dedi' diye konuştu.

Cem Küçük'ün açıklamaları şöyle:

'İsim vermeyeyim, geçenlerde bir eski spiker arkadaşlarımızdan biri de alındı. Yani kızın hiçbir şeyle alakası yok. Düzgün hayatını yaşayan biri. Yani saçma sapan adamlardan biri adını veriyor herhalde kişisel husumet sebebiyle. Kız gidiyor, tertemiz çıkıyor, hiçbir şey yok. Zaten ömrü boyunca da kullanmayan ve hakikaten milli manevi değerlere de bağlı bir... Ha milli manevi değerlere bağlı olup, öyle görünüp ne olanları da gördüğümüz için, hani onu çok dikkate almıyorum. O tür herkes milli manevi değere sahip gibi görünüp başka türlü olabilir. Ama o kız şimdi o gün bugündür iş bulamıyor ve tertemiz çıktı.'

Cem Küçük, operasyonların gizli yapılması gerektiğine dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

'İş bulmaya çalışıyor, kendi bir şey yapmaya çalışıyor, annesine bakıyor, bir şey yapıyor. Varsa böyle bir iddia, gizli alırsın, bunun ifadesini, diyelim ki testini yaparsın; çıkarsa pozitif tamam işlemini yaparsın. Ama olmadığı zaman büyük mağduriyet oluşuyor. Bunu Oktay Kaynarca için de gördük, başkaları için de gördük.'