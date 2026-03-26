Hatay’da 14 Yaşındaki Kız Çocuğunu İstismar Eden Eniştesinin Beraat Kararı Almasına Bakanlık İtiraz Edecek

Paylaşımında, 'Eniştem tarafından tacize uğruyorum. Sesimi yargı yoluyla duyurmaya çalışsam da maddi manevi güçlü olan kazandı. 14 yaşındaki bir çocuğun 60 yaşındaki adamla gönül rızası olur mu? Ben gönül rızası olmuş gibi yargılandım. Hem fiziksel hem psikolojik olarak zarar görmeme rağmen elimdeki kanıtlarla ben mağdur edildim. Yüzümü bu konuyla ilgili göstermek istemezdim ama son çarem sizsiniz' açıklamaları yapan kızın yaşadıkları tüm herkesi üzmüştü.

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı paylaşılan görüntüler sonrasında açıklamada bulundu.

Bakanlık, olayın emniyete intikal ettiği andan itibaren Hatay İl Müdürlüğü ekipleri tarafından aileye destek verildiğini, cinsel istimara maruz kalan kız çocuğuna başta psikolojik olmak üzere gerekli danışmanlıkların verildiğini açıkladı.

Bakanlık ayrıca mahkemenin şüpheli hakkındaki beraat kararına itiraz edeceklerini de duyurdu.