article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Hatay’da 14 Yaşındaki Kız Çocuğunu İstismar Eden Eniştesinin Beraat Kararı Almasına Bakanlık İtiraz Edecek

Hatay
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
26.03.2026 - 11:18

Hatay’da yaşayan 14 yaşındaki kız çocuğu sosyal medyada video paylaşarak 60 yaşındaki eniştesi tarafından istismara uğradığını ancak mahkeme kararı ile eniştesinin beraat ettiğini söyleyerek yetkililerden yardım talep etmişti.

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı olayla ilgili açıklama yaptı ve olayın emniyete intikal ettiği andan itibaren kız çocuğuna destek verildiğini ve mahkemenin şüpheli hakkındaki beraat kararına itiraz edeceklerini duyurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, 14 yaşındaki bir kız çocuğu eniştesi tarafından cinsel istismara maruz kaldığını açıklamıştı.

Paylaşımında, 'Eniştem tarafından tacize uğruyorum. Sesimi yargı yoluyla duyurmaya çalışsam da maddi manevi güçlü olan kazandı. 14 yaşındaki bir çocuğun 60 yaşındaki adamla gönül rızası olur mu? Ben gönül rızası olmuş gibi yargılandım. Hem fiziksel hem psikolojik olarak zarar görmeme rağmen elimdeki kanıtlarla ben mağdur edildim. Yüzümü bu konuyla ilgili göstermek istemezdim ama son çarem sizsiniz' açıklamaları yapan kızın yaşadıkları tüm herkesi üzmüştü.

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı paylaşılan görüntüler sonrasında açıklamada bulundu.

Bakanlık, olayın emniyete intikal ettiği andan itibaren Hatay İl Müdürlüğü ekipleri tarafından aileye destek verildiğini, cinsel istimara maruz kalan kız çocuğuna başta psikolojik olmak üzere gerekli danışmanlıkların verildiğini açıkladı.

Bakanlık ayrıca mahkemenin şüpheli hakkındaki beraat kararına itiraz edeceklerini de duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın paylaşımı 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
15
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın