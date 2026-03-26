Hatay’da 14 Yaşındaki Kız Çocuğunu İstismar Eden Eniştesinin Beraat Kararı Almasına Bakanlık İtiraz Edecek
Hatay’da yaşayan 14 yaşındaki kız çocuğu sosyal medyada video paylaşarak 60 yaşındaki eniştesi tarafından istismara uğradığını ancak mahkeme kararı ile eniştesinin beraat ettiğini söyleyerek yetkililerden yardım talep etmişti.
Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı olayla ilgili açıklama yaptı ve olayın emniyete intikal ettiği andan itibaren kız çocuğuna destek verildiğini ve mahkemenin şüpheli hakkındaki beraat kararına itiraz edeceklerini duyurdu.
Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, 14 yaşındaki bir kız çocuğu eniştesi tarafından cinsel istismara maruz kaldığını açıklamıştı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın paylaşımı 👇
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
